Transfer von Bayern-Profi Hernández zu PSG wohl kurz vor Abschluss

In den Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain über einen Transfer von Lucas Hernández ist den Parteien offenbar ein entscheidender Durchbruch gelungen. Wie sowohl Sky als auch die spanische Marca am Donnerstag berichten, sollen sich die Klubs auf eine fixe Ablösesumme über 45 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen geeinigt haben. Außerdem befinde sich der Spieler bereits in Paris, um den Medizincheck zu absolvieren, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Falle eines Abgangs des Franzosen haben die Münchener dem Anschein nach allerdings schon Vorarbeit geleistet. Unteranderem Transferexperte Fabrizio Romano vermeldete zuvor, dass sich der deutsche Rekordmeister mit Min-jae Kim von der SSC Neapel auf einen Transfer geeinigt habe. Demnach soll der Südkoreaner in München einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Bayern müsse lediglich noch die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro an die Italiener zahlen, so Romano.

Der 27 Jahre alte Hernández war 2019 für die Münchner Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid gekauft worden. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch ein Jahr. Der Defensivspezialist war in seinen vier Jahren als Bayern-Profi häufig verletzt. 2023 konnte er wegen eines bei der WM in Katar erlittenen Kreuzbandrisses noch kein Spiel bestreiten.