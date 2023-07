Sommer-Abgang nach Asien-Reise? FCB und Inter nähern sich wohl an

Von zwei Torhütern hat sich der FC Bayern München während der Vorbereitung auf die kommende Saison bereits verabschiedet: Sowohl Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Johannes Schenk (Preußen Münster) verließen den Verein auf Leihbasis. Folgt in Kürze der dritte Keeper? Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich der FCB und Inter Mailand in den Verhandlungen über einen Transfer von Yann Sommer angenähert. Wie Sky berichtet, könnte der Transfer schon nach Ende der Asien-Reise der Münchner in der kommenden Woche finalisiert werden.

Kassiert der FC Bayern für Sommer über 5 Millionen Euro?

So seien sich Sommer, der in der vergangenen Rückserie die Nummer eins bei den Bayern war, und Inter bereits mündlich über einen Transfer einig. Am Mittwoch soll es dann auch gute Gespräche zwischen den Italienern und dem FCB gegeben haben. Als Ablöse für den Torhüter werden 5 bis 6 Millionen Euro gehandelt.

Sommer war im Winter von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer an die Isar gewechselt. Vieles deutete zuletzt auf einen Abschied des 34-Jährigen hin. Vor allem, weil Manuel Neuer zur neuen Saison wieder die Nummer eins im Münchner Tor sein will. Ist Neuer fit, hat Sommer nur wenig Perspektive auf Spielzeit. Und mit der Reservistenrolle dürfte sich der Schweizer gerade mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr nicht zufriedengeben. Sommers Vertrag in München ist aktuell noch bis 2025 gültig. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte zuletzt jedoch die Option bestätigt, dass der Schlussmann frühzeitig aus seinem Kontrakt aussteigen könnte.

FC Bayern: De Gea wird als Sommer-Ersatz gehandelt

Laut Bild wollen die Bayern vor dem Sommer-Abgang aber zunächst einen neuen Torwart finden. Die Inter-Bosse sollen nach dem Gespräch die Hoffnung gehabt haben, dass dies in den kommenden Tagen geschehen könnte. Zuletzt wurden die Bayern mit einem Transfer des vereinslosen spanischen Top-Keepers David de Gea in Verbindung gebracht.