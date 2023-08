Wechsel von Bayern-Keeper Sommer zu Inter Mailand perfekt

Der Wechsel von Yann Sommer vom FC Bayern München zu Inter Mailand steht wohl kurz bevor: Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der deutsche Rekordmeister mit dem italienischen Champions-League-Finalisten auf einen Transfer des 34 Jahre alten Schweizers geeinigt. Nach der italienischen Zeitung Gazzetto dello Sport berichteten am Freitag auch die Bild sowie die TV-Sender Sport1 und Sky von einem baldigen Abschluss des Deals.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ablösesumme für den Schweizer Nationalkeeper soll demnach 6 Millionen Euro betragen. Mit der offiziellen Verkündung wie mit dem Medizincheck werde kommende Woche gerechnet. In Mailand wird Sommer Nachfolger des zu Manchester United gewechselten André Onana.

Kommt de Gea? FC Bayern will wohl einen neuen Torwart verpflichten

Sommer war im Winter von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer an die Isar gewechselt. Vieles deutete zuletzt auf einen Abschied des 34-Jährigen hin. Vor allem, weil Manuel Neuer zur neuen Saison wieder die Nummer eins im Münchner Tor sein will. Ist Neuer fit, hat Sommer nur wenig Perspektive auf Spielzeit. Und mit der Reservistenrolle dürfte sich der Schweizer gerade mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr nicht zufriedengeben. Sommers Vertrag in München ist aktuell noch bis 2025 gültig. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte zuletzt jedoch die Option bestätigt, dass der Schlussmann frühzeitig aus seinem Kontrakt aussteigen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Hintergrund laufen bei den Bayern Gespräche über einen neuen Keeper für die kommende Saison. Neben dem noch angeschlagenen Neuer hat im Bayern-Kader auf der Torwart-Position nur noch Sven Ulreich Bundesliga-Format. Sowohl Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Johannes Schenk (Preußen Münster) verließen den Verein in der Vorbereitung auf Leihbasis. Zuletzt wurden die Bayern mit einem Transfer des vereinslosen spanischen Top-Torhüters David de Gea in Verbindung gebracht.