Gereizter TV-Auftritt: Tuchel in Sechser-Debatte zunehmend dünnhäutig

Eigentlich könnte die Stimmung rund um den FC Bayern sonnig sein. Zwei Liga-Spiele, zwei klare Siege. Rekordzugang Harry Kane schlägt mit drei Treffern direkt voll ein. Doch ein Thema beschäftigt den Deutschen Meister weiterhin: Thomas Tuchels Wunsch nach einem defensiven Sechser, einer sogenannten „Holding Six“. Nach dem 3:1 gegen Augsburg legte der Trainer einen bemerkenswert gereizten TV-Auftritt hin, bei dem er das Thema erneut diskutierte.

Schon vor dem Spiel hatte Tuchel angekündigt, man müsse notfalls womöglich auf Youngster Aleksandar Pavlovic von der U23 setzen. Wie solche Aussagen bei der Vereinsführung ankämen, wollte DAZN-Moderatorin Laura Wontorra nach dem Spiel vom Bayern-Coach wissen. Dieser ließ sich Zeit mit der Antwort und pampte dann: „Ja was soll da ankommen?“

„Wir haben ja im Moment drei Mittelfeldspieler“, erklärte Tuchel sichtlich gereizt im Gespräch mit Wontorra und Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack. „Ihr diskutiert doch die ganze Zeit. Ich habe keine Informationen. Ich habe jetzt mehrmals etwas dazu gesagt. Es gibt keinen neuen Stand“, stellte er fest und holte dann aber doch immer wieder aus. „Was ist das Problem an der Aussage, dass wir im Moment drei Sechser haben?“, hieß es vom Trainer und: „Ich glaube, ihr gießt da Öl in ein Feuer, wo kein Feuer ist. Ich sehe kein Problem. Wir haben drei Sechser und wir haben eine lange Saison vor uns. Das ist auf jeden Fall riskant. Wenn einer verletzt ist oder gelbgesperrt. Das ist nicht so viel.“

Tuchel: Kimmich, Goretzka und Laimer „sehr ähnliche Spieler“

Tuchel sieht offenbar ein großes Risiko darin, nur mit dem Mittelfeld-Trio Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer in die Spielzeit zu gehen. Ryan Gravenberch, eigentlich auch zentraler Mittelfeldspieler, blieb in Tuchels Ausführungen außen vor. „Es ist die Anzahl auch. Und wir haben sehr ähnliche Spieler, drei sehr ähnliche Spieler“, so Tuchel. Kimmich, Goretzka und Laimer seien Spieler, „die mobil sind, die gerne auf eine Acht gehen. Die eigentlich gerne Box-to-Box spielen würden. Aber okay.“

Hindernis für den Wunsch des Trainers nach Verstärkung könnte indes auch die Marktlage sein. Unklar ist, ob überhaupt ein Spieler von Bayern-Format zu bekommen wäre. Tuchel hat dazu offenbar eine klare Meinung – die er aber doch lieber intern behielt: „Das ist nichts für mich, das müsst ihr diskutieren“, sagte Tuchel. „Ja ich weiß es, aber ich werde es euch nicht vor der Kamera sagen.“ Aufgegeben hat er seinen Wunsch in jedem Fall noch nicht: Man könne das Thema erst ab dem 1. September um 18 Uhr ruhen lassen, wenn der Transfermarkt schließt. „Natürlich, bis dahin ist alles möglich. Und wir haben ja auch Spieler, die gehen wollen. Im Transferfenster ist alles möglich, auch bis zum Schluss.“