Transfer-Desaster für den FC Bayern: Drei Last-Minute-Deals offenbar geplatzt

Handball-Bundesliga

Sechs Niederlage in sechs Jahren – für den THW Kiel war die HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga lange so etwas wie ein Angstgegner. Vor dem Duell am Sonntag (16.30 Uhr, Wunderino-Arena) haben sich die Vorzeichen allerdings geändert. Der neue HSG-Trainer Frank Carstens musste an der Lahn erst einmal gegen Verunsicherung ankämpfen.