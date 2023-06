Berichte: FC Bayern trifft Entscheidung im Poker um Declan Rice

Der FC Bayern hat sich aus dem Poker um den englischen Nationalspieler Declan Rice offenbar zurückgezogen und wird dessen Klub West Ham United kein Angebot unterbreiten. Wie die Bild und Sky berichten, sei diese Entscheidung am Dienstag bei einer Sitzung des neuen Transfer-Gremiums um die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sowie Klubchef Herbert Hainer gefallen. Hintergrund des Beschlusses ist wohl, dass sich der deutsche Rekordmeister am Wettbieten um Rice nicht beteiligen möchte.

Nach Angaben des Guardian sei es bereits zu einer mündlichen Einigung zwischen West Ham und dem FC Arsenal gekommen. Die „Gunners“ würden demnach rund 117 Millionen Euro für Rice an den Conference-League-Sieger überweisen. Der Betrag könnte sich durch verschiedene Boni weiter erhöhen. Die Freigabe für einen Wechsel hatte West Ham seinem Leistungsträger bereits unmittelbar nach dem Europapokal-Triumph in der vergangenen Woche erteilt.

Rice galt als absoluter Wunschspieler von Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der nun auf eine Alternative im zentralen Mittelfeld bauen muss. Zuletzt hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass die Münchner mit einer Verpflichtung des marokkanischen WM-Stars Sofyan Amrabat liebäugeln. Der 26-Jährige ist noch bis 2024 an die AC Florenz gebunden und dürfte im Vergleich deutlich günstiger zu haben sein.

FC Bayern: Königstransfer auf der Mittelstürmer-Position

Durch den Verzicht auf den Engländer wird zunehmend klar, was Hainer bereits am vergangenen Wochenende angedeutet hatte: Die Bayern werden ihren Königstransfer auf der Mittelstürmer-Position tätigen. Dafür ist der Klub bereit, auch eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro in die Hand zu nehmen.