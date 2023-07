Tuchel erklärt: Entscheidung gegen Cancelo hatte „keine fußballerischen Gründe“

Im Winter wurde Joao Cancelo als Transfer-Coup gefeiert, ein halbes Jahr später verließ er dann den FC Bayern wieder ohne große Nebengeräusche. Die halbjährige Leihe des Star-Verteidigers von Manchester City wurde nicht zu einem dauerhaften Engagement ausgeweitet - trotz Kaufoption und durchaus ansprechender Leistungen des Portugiesen im FCB-Trikot.

Am 30. Juni, dem letzten Tag der Laufzeit seines Leihvertrags, war der Außenverteidiger mit zwei kurzen Sätzen via Twitter vom deutschen Rekordmeister zurück nach England verabschiedet worden. Im Zuge der Asienreise äußerte sich nun Trainer Thomas Tuchel mit etwas Abstand etwas ausführlicher zu den Gründen für die Entscheidung gegen Cancelo.

Diese habe „keine fußballerischen Gründe“ gehabt, „denn er ist ein fantastischer Fußballspieler“. Ausschlaggebend sei gewesen, „dass Alphonso Davies nach seiner Verletzung wieder in voller Stärke zurückgekehrt ist. Und wir haben beschlossen, Rapheel Guerreiro innerhalb der Liga als ablösefreien Spieler zu verpflichten“, erklärte der Trainer am Dienstag in Tokio und ergänzte: „Es war also eine Frage der Position und der Finanzen. Er hat uns in dem halben Jahr, in dem er für uns gespielt hat, sehr geholfen. Er ist ein fantastischer Kerl und ein fantastischer Fußballer.“

Tuchel wegen möglicher Abgänge gelassen

Nach Cancelo könnten weitere Spieler, die erst in der zurückliegenden Saison neu beim FC Bayern losgelegt haben, schon wieder gehen. Wechsel-Kandidaten wie Sadio Mané oder Yann Sommer reisten jedoch mit dem FCB-Tross zunächst einmal nach Asien. Für Tuchel eine Selbstverständlichkeit: „Wir konzentrieren uns auf die Spieler, die hier bei uns sind, denn alle Spieler haben einen Vertrag bei Bayern München und verdienen unsere volle Unterstützung, Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Und das ist es, was wir ihnen geben.“

Der 49-Jährige wollte gar nicht ausschließen, dass sein Kader bis Saisonstart sich noch verändern könnte, mache sich deswegen jedoch nicht verrückt: „Wir sind nicht die erste Mannschaft, die in der Transferperiode Veränderungen hat, und wir werden auch nicht die letzte sein. Die Transferperiode wird noch fünf oder sechs Wochen andauern. Das ist einfach die Situation, in der wir leben. Wenn es Veränderungen gibt, dann gibt es sie und wir werden uns anpassen.“

Mané wird mit einem Wechsel nach Saudi Arabien zu Al-Nassr oder Al-Hilal in Verbindung gebracht. Sommer gilt als Favorit auf die Nachfolge von André Onana bei Inter Mailand. Auf Zugangsseite forciert der FC Bayern weiter den Transfer von Stürmerstar Harry Kane. Zudem sollen Verhandlungen mit ManCity wegen Kyle Walker laufen. Der Engländer bekleidet bei den Citizens dieselbe Position wie Cancelo, wäre jedoch bei Zustimmung seines Klubs wohl deutlich günstiger zu haben, als Cancelo, für den die Münchener laut Kaufoption dem Vernehmen nach 70 Millionen Euro hätten zahlen müssen.