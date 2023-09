So denkt Tuchel über Bundestrainer-Kandidat Nagelsmann und die DFB-Krise

Thomas Tuchel hat seinen Amts-Vorgänger Julian Nagelsmann während einer Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) ausdrücklich gelobt. Der 36-Jährige sei „natürlich” ein geeigneter Kandidat für die Nachfolge von Hansi Flick, der am Sonntag als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft entlassen worden war. Er sei ein “herausragender Trainer. Daher wird das zunächst mal an ihm liegen”, sagte Tuchel. „An der fachlichen Qualität und an dem Know-how und den Skills wird es nicht scheitern.”

Beim DFB erlebe man aktuell „wilde Zeiten”, fügte der FCB-Coach an. Man sei „nicht auf dem Niveau”, auf dem man sein müsse. „Die in der Verantwortung sind, müssen Lösungen finden. Es ist auf jeden Fall was zu tun. Es ist mit Sicherheit nicht damit getan, dass wir jetzt ein Freundschaftsspiel gewonnen haben gegen Frankreich. Da muss auf jeden Fall eine Wende her”, stellte Tuchel fest. „Wir tun unser Bestes hier vom Klubfußball, von der treibenden Kraft in Deutschland, dem FC Bayern, um das nach vorne zu pushen.”

Musiala wieder im Kader, Kimmich-Einsatz “fraglich”

Gegen Bayer Leverkusen wartet am Freitag „eine große Herausforderung” auf den Rekordmeister, sagte Tuchel. „Wir werden bereit sein, uns morgen von der besten Seite zu zeigen.” Personell habe sich in der Länderspielpause wenig verändert. Einen Einsatz von Joshua Kimmich, der zuletzt muskuläre Probleme beklagt hatte, bezeichnete Tuchel als „fraglich”. Jamal Musiala habe die letzten Tage “gut und schmerzfrei” trainiert und werde wieder im Kader sein. Leon Goretzka, der nicht für die DFB-Länderspiele gegen Japan und Frankreich nominiert worden war, solle „aller Voraussicht nach wieder beginnen.”