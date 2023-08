Absage der Bayern-Bosse? Tuchel mauert bei Sechser-Debatte

Nach der kostspieligen Verpflichtung von Harry Kane könnten sich die Transfer-Planungen des FC Bayern bereits auf der Zielgeraden befinden. Nachdem die Bild berichtet hatte, dass der Wunsch von Trainer Thomas Tuchel nach einem vornehmlich defensiv ausgerichteten Sechser von den Klubbossen nicht erfüllt werde, mauerte der Trainer vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel bei Werder Bremen. „Das kommentiere ich nicht. Wenn wir solche Meetings machen – und wir machen sie hinter geschlossenen Türen – dann bleiben sie hinter geschlossenen Türen“, sagte der Coach bei DAZN zu einem Treffen des FCB-Transfergremiums.

Tuchel hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder und auch öffentlich für die Verpflichtung eines Spielertypen ausgesprochen, der das Spiel seiner Mannschaft stabilisieren könnte. Von den im Kader vorhandenen zentralen Mittelfeldspielern entspreche keiner seinem Wunsch-Profil, verdeutlichte der 49-Jährige und löste damit eine Sechser-Debatte aus. Joshua Kimmich versuchte, diese schnell zu ersticken und machte klar, dass er die Forderungen des Coaches umsetzen könne. Das wird nun wohl auch nötig - oder ist die Entscheidung des Klubs noch nicht final?

Tuchel: „Es wird aus vielen Sachen viel gemacht. Vielleicht sind sie nachher gar nicht so. Bevor wir die jetzt weiter am Köcheln halten: Ich kenne die Meinungen, die wir diskutiert haben.“ In einem Nachsatz ließ er aber durchblicken, dass weitere große Sprünge auf dem Transfermarkt ausbleiben könnten: „Der Kader, die wir heute haben, genügt um besser zu spielen und Spiele zu gewinnen.“ Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen äußerte sich bei DAZN ähnlich. „Ich glaube, wir haben aktuell ein fantastische Mannschaft. Wir haben hervorragende Einzelspieler, die auch im Kollektiv funktionieren können“, sagte der Klubchef: „Das Transferfenster ist noch 14 Tage geöffnet und mal schauen, was wir bis dahin machen.“

Bayern-Boss Dreesen: Peretz ein „guter Junge“

Klar ist allerdings, dass noch ein neuer Torwart kommt. Nach Sportbuzzer-Informationen wird dies der israelische Nationaltorhüter Daniel Peretz sein. Dreesen wollte dies nicht bestätigen, bezeichnete den Keeper als „guten Jungen“. Ob eine weitere Verstärkung für die rechte defensive Außenbahn zum Team stößt, dürfte von Benjamin Pavard abhängen. Der französische Nationalspieler sieht seine Zukunft offenbar nicht in München, ihn umwerben Manchester United und Inter Mailand. Das Transferfenster ist noch knapp zwei Wochen geöffnet.