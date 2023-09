„Bisschen dünn“ oder „erstklassig besetzt“? Tuchel und Bayern-Boss uneins

Der letzte Tag der Sommer-Transferperiode lief für den FC Bayern München alles andere als planmäßig. Der deutsche Rekordmeister ging am Deadline-Day leer aus. Keiner der mit den Münchnern in Verbindung gebrachten Stars um Joao Palhinha vom FC Fulham oder Armel Bella-Kotchap (wechselte zur PSV Eindhoven) ist nun FCB-Spieler. Kommt es infolgedessen schon früh in der Saison zum ersten Knirschen beim deutschen Branchenprimus? Zumindest die Bewertung des aktuellen Kaders fällt bei den Münchner Verantwortlichen durchaus unterschiedlich aus. „Es ist ein bisschen dünn, ein bisschen wenig. Es ist ein guter Kader, aber auf manchen Positionen ein bisschen mutig“, gab Trainer Thomas Tuchel am Samstag bei Sky zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonders der geplatzte Transfer von Palhinha, den der FCB als defensiv orientierten Sechser hatte verpflichten wollen, habe den FCB-Coach „sehr traurig“ gemacht. „Wir hätten gerne noch große Qualität hinzugefügt, das hat nicht geklappt“, ergänzte Tuchel frustriert.

Die Einschätzung von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen fiel indes ungleich positiver aus, als die des Bayern-Trainers. „Unser Kader ist erstklassig besetzt“, meinte der 55-Jährige nach den Ausführungen Tuchels: „Wir hätten uns gewünscht, dass wir den Wunsch vom Trainer nach einer defensiven Sechs hätten erfüllen können mit Joao Palhinha. Leider hat es nicht geklappt, aber auch ohne ihn sind wir hervorragend besetzt. Ich sehe überhaupt keinen Grund, nicht zuversichtlich in die Saison zu gehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dreesen über Tuchel: „Er muss jetzt ein bisschen kreativer werden“

Eine Verstimmung seines Trainers sieht der Vorstandschef trotz dieser unterschiedlichen Bewertungen aber keineswegs. „Einen Groll kann ich überhaupt keinen finden“, meinte Dreesen, der von einem „ausgesprochen guten Verhältnis“ zu Tuchel sprach. Er betonte aber auch: „Klar, er muss jetzt ein bisschen kreativer sein. Das ist sein Job.“

Nun gelte es, trotz der Unruhen in den vergangenen Tagen, „nach vorne zu schauen“ - zumal die Situation auch Chancen für junge Spieler biete. „Ich darf daran erinnern, dass wir oftmals in solchen Situationen bei Verletzungen oder Abwesenheit von Spielern große Talente hervorgebracht haben“, so Dreesen. Mit Blick auf Palhinha, für den Fulham kurzfristig keinen adäquaten Ersatz finden konnte, ergänzte er vielsagend: „Vor dem Frühjahr gibt es ja noch eine Winter-Transferperiode“ und „man sieht sich immer zweimal im Leben.“