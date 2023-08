Ungewisse Zukunft: Bayern will Pavard nicht „zu einer Entscheidung drängen“

Was wird aus Benjamin Pavard beim FC Bayern? Der Verteidiger hat noch ein Jahr Vertrag und will den Verein dem Vernehmen nach spätestens nach Ablauf seines Kontraktes verlassen. Trainer Thomas Tuchel ließ am Dienstag in Singapur durchblicken, dass der Franzose durchaus einen Wechselwunsch hege, dieser jedoch aus seiner Sicht nicht völlig unumstößlich ist. Man sei im Klub diesbezüglich „ziemlich entspannt und ziemlich klar. Wir wissen über die Situation Bescheid.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er selber betrachte die Personalie Pavard gelassen: „Es besteht immer die Möglichkeit, dass man in Situationen gerät, in denen ein Spieler seine Karten ausspielt, wenn er noch ein Jahr Vertrag hat. Aber in diesem speziellen Fall mit Benji sind wir entspannt, wir warten ab.“ Immer wieder gab es auch Gerüchte, der Nationalspieler könnte den Klub schon in diesem Sommer verlassen, um noch eine Ablösesumme zu generieren.

„Er ist nicht der einzige Rechtsverteidiger, den wir im Moment haben, und er ist nicht der einzige Innenverteidiger“, ließ Tuchel wissen: „Aber er ist ein sehr zuverlässiger Verteidiger. Er hat den Rest der Saison, seit ich das Sagen habe, sehr zuverlässig gespielt und das tut er auch in jedem Training und in jedem Vorbereitungsspiel.“ Der Trainer berichtete, dass man Pavard in Gesprächen versichert habe, „dass wir ihn sportlich so behandeln werden, als hätte er einen Zehnjahresvertrag. Es gibt keinen Grund, ihn unter Druck zu setzen und ihn zu einer Entscheidung zu drängen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tuchel lobt Verteidiger Pavard

Man analysiere Woche für Woche die Situation im Kader, so Tuchel: „Das haben wir nach dem Trainingslager am Tegernsee gemacht und das machen wir nach der Asienreise wieder.“ Und dies werde auch im Fall von Pavard so erfolgen, dem es laut Tuchel mit der aktuellen Situation gut gehe. „Er ist ein ganz besonderer Charakter, nicht wie die anderen, aber letztlich sehr zuverlässig und es ist gut, ihn zu haben.“

Pavard zählte in der enttäuschenden Saison der Münchner zu den wenigen Lichtblicken. Der 27-Jährige überzeugte mit seiner Flexibilität und kam als Innen- sowie Außenverteidiger zu 43 Pflichtspieleinsätzen in dieser Spielzeit. Pavard war im Sommer 2019 per Ausstiegsklausel für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. Seinen aktuellen Marktwert konnte er laut dem Portal transfermarkt.de auf 40 Millionen Euro steigern.