„Da müssen wir besser arbeiten“: Was Hoeneß vom FC Bayern fordert

Seit Monatsbeginn hat Christoph Freund seine Arbeit beim FC Bayern aufgenommen. Vom neuen Sportdirektor erhofft sich der Klub neben einer strukturierteren Transferpolitik als in der zurückliegenden Wechselperiode auch wieder einen stärkeren Fokus auf die Entwicklung von Spielern aus dem eigenen Nachwuchs für die Profi-Mannschaft.

Die sein ein Punkt, der in der Vergangenheit, zu selten geklappt hat, wie auch Uli Hoeneß, als langjähriger starker Mann im Klub zugab. „Ganz klar, wir haben nicht genügend Talente in die erste Mannschaft gebracht. Auch in unserer Zeit haben wir das nicht gut hinbekommen. Wir alle. Karl-Heinz und ich. Da müssen wir besser arbeiten“, sagte er in einem Intervier mit Sport Bild.

Fünf Bayern-Talente an andere Klubs verliehen

In den ersten Pflichtspielen der Saison saßen beim Rekordmeister mit dem 20 Jahre alten Frans Krätzig (dreimal) und dem 19 Jahre alten Aleksandar Pavlovic zwei Feldspieler aus dem eigenen Nachwuchs auf der Bank. Bis zur Verpflichtung von Daniel Peretz war zudem der 19 Jahre alte Tom Hülsmann als Ulreich-Vertreter mit dabei. Im Profi-Kader der Bayern für die laufende Spielzeit steht mit Tarek Buchmann zudem noch ein 18 Jahre alter Innenverteidiger.

Fünf weitere Nachwuchs-Hoffnungen mit Profi-Verträgen hat der Rekordmeister darüber hinaus für mehr Spielpraxis bis Saisonende verliehen: Paul Wanner (19/Mittelfeld, an SV Elversberg), Malik Tillman (21/Mittelfeld, an PSV Eindhoven), Gabriel Vidovic (19/Flügel, an Dinamo Zagreb), Arijon Ibrahimovic (17/Flügel, Frosinone Clacio) und Johannes Schenk (20/Torwart, Preußen Münster).