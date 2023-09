Hoeneß mit Sonderlob für Bayern-Star: „Da lacht einem das Herz im Leibe“

Nach turbulenten Monaten mit der erst auf der Zielgeraden eingefahrenen Meisterschaft und einem verkorksten Transferfinish scheint der FC Bayern auf dem Weg zu alter Stärke. Mit dem 7:0 am Samstagnachmittag gegen den VfL Bochum stürmten die Münchner an die Bundesliga-Spitze und beeindruckten offenbar auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß nachhaltig. „Das war ein Spiel, wie ich mir den FC Bayern vorstelle – von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas“, schwärmte der 71-Jährige bei Sky am Sonntag und machte klar, dass er sich derartige Auftritte künftig regelmäßig von dem Team wünsche.

Hoeneß schwärmt von aktueller Form des FC Bayern

„Mit dem Kader, den wir haben, kann man erwarten, dass man so einen Fußball zelebriert. Das war Fußball von allerhöchster Qualität“, sagte Hoeneß am Rande des traditionellen Oktoberfestbesuchs des Klubs: „Schon nach fünf Minuten hat man gesehen, dass die Mannschaft heute unbedingt ein schönes Oktoberfest haben will.“ Herausheben wollte der langjährige FCB-Manager und -Präsident zunächst keinen Profi, tat es dann aber doch. Seine Wahl fiel allerdings nicht auf den im Sommer für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichteten Stürmerstar Harry Kane, der bereits sieben Saisontore auf dem Konto hat.

„Die ganze Mannschaft hat begeistert“, meinte Hoeneß und ergänzte: „Wenn ich mir Leroy Sané seit Wochen anschaue, dann lacht einem das Herz im Leibe.“ Tatsächlich präsentiert sich der Flügelstürmer in der noch jungen Spielzeit in absoluter Top-Form und wusste zuletzt auch in der Nationalmannschaft zu überzeugen - selbst beim desaströsen 1:4 gegen Japan, das schließlich zur Ablösung von Bundestrainer Hansi Flick durch Julian Nagelsmann führte, hatte es der 27-Jährige als einer der wenigen Profis nicht an Engagement vermissen lassen. In der Bundesliga brachte es Sané in der noch jungen Spielzeit bereits auf vier Treffer und eine Vorlage.