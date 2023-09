Hoeneß nach Bayern-Chaos am Deadline Day: „Früher darüber gelacht“

Uli Hoeneß möchte beim FC Bayern nicht mehr einen so chaotischen und am Ende auch erfolgslosen Deadline Day wie in diesem Sommer erleben. „Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein. Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht“, sagte der langjährige Manager und heutige Ehrenpräsident Hoeneß der Süddeutschen Zeitung.

Aus Sicht des 71 Jahre alten Funktionärs sollten Transfers idealerweise künftig bis zum Trainingsstart oder spätestens bis zum 1. August vollzogen werden. Nach dem Ende des Sommer-Wechselfensters am vergangenen Freitag sei die Verwendung des Wortes „Transfer“ nun „bis zum 1. Dezember unter Strafe gestellt“, sagte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters demnach auch mit einem Schmunzeln. Als einen „Käfig voller Narren“ bezeichnete Hoeneß derweil die am 1. September im Fernsehen laufenden Transfershows im Fernsehen.

Tuchel bekommt Palhinha nicht

Genau an diesem Tag war eine Verpflichtung von Trainer Thomas Tuchels Wunschspieler João Palhinha doch noch geplatzt. Tuchel äußerte danach neben seiner Enttäuschung Sorgen angesichts des angesichts diverser Abgänge nur noch 22 Spieler umfassenden Kaders. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hatte entgegnet, es sei Tuchels Job, jetzt ein bisschen kreativer zu sein. Präsident Herbert Hainer stellte Neuverpflichtungen im Winter in Aussicht. Hoeneß wünscht sich, dass alle Beteiligten jetzt das verbindende Potenzial des späten 2:1-Sieges am Samstag bei Borussia Mönchengladbach nutzbar machten.

