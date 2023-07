Bericht: FC Bayern lehnt Angebot für Nübel ab

Alexander Nübel will den FC Bayern verlassen – so viel ist sicher. Doch wohin es den 26-Jährigen letztendlich zieht, ist noch unklar. Der VfB Stuttgart gehört zu den Nübel-Interessenten. Ein erstes Treffen zwischen Verein und der Spielerseite gab es bereits. Nun hat der FCB nach Informationen der Bild ein erstes Angebot der Schwaben für den Torwart abgelehnt.

Demnach wollten die Stuttgarter Nübel für eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro für eine Saison verpflichten. Diese Summe soll dem Bericht zufolge den Bayern, die Nübel lieber verkaufen wollen, zu niedrig gewesen sein. Der Marktwert des ehemaligen U21-Nationalkeepers beträgt laut transfermarkt.de acht Millionen Euro. Geld, das eher Premier-League-Absteiger Leeds United, der neben Stuttgart um Nübel buhlen soll, zahlen könnte.

Stuttgart-Sportdirektor Wohlgemuth bestätigt Gespräche mit Nübel

Der Poker um Nübel, der seit Samstag mit den Bayern im Trainingslager am Tegernsee weilt, mit dem VfB Stuttgart droht, sich zu ziehen. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bestätigte am Samstag Gespräche wegen des FCB-Torwarts, bereitete die Fans am Rande des Testspiels beim SSV Reutlingen (4:0) gleichzeitig aber auf einen längeren Prozess vor: „Ja, wir sind in Gesprächen. Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden“, sagte der Stuttgart-Chef.

Wohlgemuth sei auf der Suche nach einer Lösung, die „wirtschaftlich ausgewogen ist und im ersten Schritt auch unmittelbar hilft“. Er könne zudem „die Erwartungshaltung bremsen“, dass zeitnah ein neuer Torhüter zum VfB stoßen wird.