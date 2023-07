Bayern-Boss Hainer: Deshalb würde Kane nicht nur dem FCB guttun

Harry Kane und der FC Bayern München: Der Transfer-Poker um den Stürmerstar von Tottenham Hotspur ist weiter voll im Gange. Anders als Uli Hoeneß vor einer Woche (“... dann kriegen wir ihn“) hat sich FCB-Präsident Herbert Hainer am Dienstag im Rahmen der Asien-Tour zurückhaltender geäußert. So gab der 69-Jährige keinen Transfer-Zwischenstand ab, hatte aber zum Thema Kane doch etwas beizutragen.

FC-Bayern-Boss Hainer: Harry Kane ist „hochattraktiver Spieler“

Laut Hainer ist Kane „definitiv ein hochattraktiver Spieler, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Torschützenkönig“, zählte der Bayern-Boss auf. Anhand dieser Parameter würde der Angreifer „sowohl uns als auch der Bundesliga guttun“, so Hainer weiter.

Vor allem den Star-Aspekt hob Hainer hervor: „Ich glaube, dass die Bundesliga insgesamt nicht mehr so viele internationale Stars hat. Und das trägt natürlich auch einen Teil dazu bei, wie man sich als Bundesliga international vermarktet“, sagte der Präsident und fügte an, dass der FCB auch „immer wieder“ versuche, internationale Stars zu holen und dadurch „natürlich auch die Bundesliga besser zu machen und nach außen attraktiver zu gestalten“

FC Bayern: Renten-Vertrag für Harry Kane?

Kommt es also zum Kane-Transfer in diesem Sommer? Die Anzeichen verdichten sich. Zuletzt hatte die Bild berichtet, dass der deutsche Rekordmeister seinen Wunschstürmer mit einer Vertragslaufzeit von mindestens vier Jahren und einer großzügigen Vergütung lockt. Kane, der von englischen Medien auch immer wieder mit Manchester United und Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird, soll München als seinen künftigen Wunschverein ausgemacht haben.

Aktuell sollen die Bayern laut Medienberichten ein drittes Ablöse-Angebot an Tottenham vorbereiten. Die Bayern hatten sich zuvor an Tottenham-Präsident Daniel Levy mit ihren ersten beiden Angeboten für Kane die Zähne ausgebissen. Zuletzt hieß es, dass der FCB für Kane 115 Millionen Euro zahlen müsse.