Kane-Transfer zum FC Bayern: Woran es noch haken soll

Die Bosse des FC Bayern München kommen im Transfer-Ringen um Harry Kane nicht zur Ruhe. Obwohl die Ablöse-Modalitäten mit Tottenham seit Donnerstag geklärt sein sollen, ist der Wechsel noch immer nicht perfekt – laut eines Berichts der Bild kurioserweise aus finanziellen Gründen. So gebe es noch Nachholbedarf bei Berater-Honoraren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wird unter anderem von Vater Pat und Bruder Charlie beraten. Laut Bild hätten die Bayern-Bosse deswegen noch mal Gespräche sowohl mit der Kane-Familie als auch mit Tottenham gesucht, um nach der Ablöse die nächsten Zahlungen festzuzurren. Die Münchner glaubten demnach weiterhin an den Wechsel. Die Kanes sollen bei den Spurs Druck ausgeübt und intern einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer angekündigt haben, sollte es zu keiner Einigung kommen.

Zuvor hatte Sky sowohl in England wie auch hierzulande berichtet, es sei „zunehmend wahrscheinlich“, dass Kane diese Saison doch bei Tottenham Hotspur bleiben wolle. So zögere der Stürmer-Star, ob er das Angebot der Bayern, mit denen er sich schon länger einig sei, wirklich annehmen sollte. Die Chancen würden bei „50/50″ liegen, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Harry Kane: Vertrag bei Tottenham läuft 2024 aus

Kurios: Der Kane-Transfer, der sich schon seit Monaten hinzieht, schien noch am Donnerstagmorgen plötzlich ganz schnell über die Bühne gehen zu können. Zunächst hatte das Portal The Athletic berichtet, dass sich die Münchner mit Tottenham auf einen Wechsel Kanes in diesem Sommer grundsätzlich geeinigt hätten. Demnach habe der Londoner Verein am Mittwoch ein Angebot der Münchner von umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro akzeptiert. Laut Bild kommen noch 20 Millionen Euro an Bonuszahlungen zur Ablöse hinzu.

Ob der Wechsel zustande kommt, liegt also nun offenbar ganz in den Händen von Kane und dessen Beratern. Der Angreifer, der sich seit Beginn des Pokers nicht öffentlich geäußert hat, hatte zuvor laut Medienberichten auf eine schnelle Klärung seiner Zukunft gepocht. Nach Liga-Start am Sonntag wolle er die Spurs nicht mehr verlassen, hieß es. Sein Vertrag in England läuft im Sommer 2024 aus.