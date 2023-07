Wegen Bayern-Wechsel? Kanes Ehefrau erkundigt sich in München

Die Anzeichen für einen Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München verdichten sich offenbar. Laut einem Bericht der Bild ist Katie Goodland, die Ehefrau des Stürmer-Stars von Tottenham Hotspur, in den vergangenen Tagen nach München gereist. Dort soll sie sich bereits Wohnmöglichkeiten in Grünwald angeschaut und nach internationalen Schulen erkundigt haben. Dass die Familie bei einem Wechsel des England-Kapitäns zum FCB erst mal in London bleibe, sei keine Option, heißt es.

Kane ist mit seiner Jugendliebe seit 2019 verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder und erwarten in Kürze ein viertes. Goodland ist schwanger – und plant dem Bericht zufolge in Abwesenheit ihres Ehegatten, der sich mit den Spurs auf Asien-Tour befindet, bereits die Zukunft in München.

Dazu passt: Der Angreifer, mit dem der FC Bayern sein Problem auf der neuralgischen Neuer-Position in der Zentrale lösen will, soll sich laut Medienberichten schon länger mit dem FCB einig sein – auch wegen eines persönlichen Gesprächs mit Trainer Thomas Tuchel. Vor einer Woche zeigte sich bereits Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuversichtlich, dass die Bayern den Superstar in diesem Transferfenster verpflichten werden.

Für Harry Kane: FC Bayern bereitet wohl drittes Angebot vor

Problem ist jedoch weiter der Ablöse-Poker mit Tottenham: Zwei Angebote des FCB soll Klub-Präsident Daniel Levy schon abgelehnt haben. Das bislang letzte – und am Ende erfolglose – Kane-Angebot aus München soll bei 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen gelegen haben. Nach Informationen der Times plant der FC Bayern ein drittes Angebot für den englischen Nationalstürmer und will dieses einreichen, sobald der Premier-League-Klub Ende der kommenden Woche von seiner Testspiel-Reise durch Australien und Asien zurückgekehrt ist. Nach Angaben der Times liegt die Ablöse-Forderung der Londoner bei 115 Millionen Euro.

Wie das Blatt wenige Tage zuvor berichtete, sei eine Kane-Entscheidung aber bereits gefallen: So will der Stürmer seinen Vertrag bei den Spurs auf keinen Fall verlängern. Kane verweigere die Unterschrift unter einem neuen Tottenham-Deal und wolle den Transfer zum FCB, titelte das seriöse Blatt am Donnerstag.