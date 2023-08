Rummenigge verrät Details über Kane-Verhandlungen

Der Transfer-Poker um Harry Kane gehörte zu DEN Dauerthemen in diesem Sommer. Bis zum endgültigen Wechsel des Stürmer-Stars von Tottenham Hotspur zum FC Bayern am 12. August verging kaum ein Tag ohne Neuigkeiten über den bevorstehenden Transfer. Die Verhandlungen zwischen den Spurs und Tottenham zogen sich in die Länge. Mit Kane selbst waren sich die Bayern allerdings schon deutlich früher einig. Im Gespräch mit dem Bild-Podcast „Phrasenmäher“ hat Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge Details über die Gespräche mit dem englischen Nationalmannschafts-Kapitän verraten.

Rummenigge: Kane selbst auf den Bahamas erreichbar

So sei Kane auch auf den Bahamas für die Münchner bei den Transferverhandlungen immer erreichbar gewesen, berichtete Rummenigge. „Den ersten Kontakt hatte ich, als er noch im Urlaub auf den Bahamas war. Ich habe ihm geschrieben, dass ich gern mal mit ihm telefonieren würde, und er hat – wie später immer – innerhalb von nur zwei Minuten geantwortet, was in der WhatsApp-Messenger-Welt ja auch nicht die Norm ist“, so der einstige Bayern-Vorstandsboss weiter.

Rummenigge habe Kane direkt im ersten Gespräch ein Versprechen gemacht: „Ich habe ihm gesagt: Wir werden ALLES tun, damit dieser Transfer stattfindet, weil wir ALLE überzeugt sind, dass DU der wichtigste Mann im gesamten Transfermarkt für uns bist“, erklärte Rummenigge.

Rummenigge rechtfertigt hohe Ablöse für Kane

Den Transfer haben sich die Bayern einiges kosten lassen – laut übereinstimmenden Medienberichten 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der 30-Jährige sei die Summe wert, so Rummenigge: „Harry Kane war für uns aus mehreren Gründen ein Muss“, sagte das Mitglied des FCB-Transferausschusses, dem auch Vorstands-Chef Jan-Christian Dreesen angehört. „Ich habe am Ende des Tages während der Verhandlungen auch zu Jan gesagt, da bin ich ganz offen: Zehn Millionen Euro nach links oder rechts jetzt sollten diesen Transfer nicht mehr verhindern.“

Weil Kane laut Rummenigge nicht nur sportliche Qualität, sondern auch „einen ganz wichtigen Fakt“ zurückbringe: „Nämlich Hierarchie“, so die Bayern-Legende. Und natürlich Tore: In seinen ersten beiden Bundesliga-Spielen erzielte Kane bereits drei Treffer.