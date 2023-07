Bayern-Wunschstürmer Kane erst mal in Down Under

Harry Kane und der FC Bayern München: So nah und doch so fern. Mit dem englischen Nationalspieler in Diensten von Tottenham Hotspur soll sich der FCB laut übereinstimmenden Medienberichten schon länger einig sein – nur eben nicht mit dem Premier-League-Team. An einen schnellen Abschluss der Verhandlungen ist wohl erst einmal nicht zu denken, denn Tottenham und Kane verlassen das Land.

So ist Kane wie erwartet mit seinen Spurs zu einer Werbetour in den asiatisch-pazifischen Raum aufgebrochen. Wie der Verein mitteilte, gehört der Kapitän der „Three Lions“ zum 31-köpfigen Kader, der am Freitag die Reise nach Perth angetreten hat.

Kane tritt mit Tottenham zu drei Testspielen an

In Australien werden Kane und Co. am 18. Juli gegen West Ham United spielen. Anschließend geht es weiter nach Thailand, wo der 29 Jahre alte Angreifer mit seinem Team am 23. Juli auf Premier-League-Absteiger Leicester City trifft. Zum Abschluss steht dann am 26. Juli in Singapur ein Spiel gegen das einheimische Profiteam Lion City Sailors auf dem Programm.

Einen Tag vor der Kane-Abreise soll es laut „Bild“ zu einem Geheimtreffen zwischen einer hochrangigen Delegation des FC Bayern und Tottenham-Präsident Daniel Levy gekommen sein. Gesprächsthema sei der mögliche Kane-Wechsel, den der Spurs-Boss wohl gerne verhindern möchte, gewesen. Wenn der FC Bayern den zweitbesten Torschützen der Premier-League-Geschichte verpflichten und Levy zufriedenstellen will, muss der Rekordmeister laut Medienberichten tief in die Tasche greifen und ein Angebot jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze abgeben. Zuletzt soll ein Angebot der Münchner über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgelehnt worden sein.

Kane (29) ist seit Wochen der Wunschkandidat für die Mittelstürmerposition, die seit dem Weggang von Robert Lewandowski im Vorjahr nicht mehr optimal besetzt ist. Der Stürmer, dessen Vertrag bei den Londonern am Ende der kommenden Saison ausläuft, hatte am vergangenen Mittwoch das Training bei Tottenham aufgenommen.