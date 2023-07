Tottenham-Trainer genervt von Kane-Poker: „Ich bin nicht entspannt“

Er kann es nicht mehr hören: Jede Presse­konferenz, die Tottenham-Trainer Ange Postecoglou während der Pazifik-Tour gibt, beginnt mit einer Frage zum aktuellen Stand des Transfer-Pokers um Spurs-Superstar Harry Kane. Der 29 Jahre alte Top-Stürmer und Kapitän des Premier-League-Klubs soll sich mit dem FC Bayern München schon länger über einen Transfer einig sein. Allerdings war Tottenham bisher keines der beiden Bayern-Ablöse­angebote gut genug. Der neue Tottenham-Coach hat sich am Freitag nun genervt gezeigt: „Man kann sagen, dass ich nicht entspannt bin“, sagte Postecoglou.

Schließlich gehe es im Poker um seinen Schlüssel­spieler, da könne er nicht einfach relaxt zuschauen. „Er ist ein sehr wichtiger Teil dieses Fußball­vereins – nicht nur der Mannschaft, des ganzen Vereins“, führte der Australier aus. „Er ist so eine gewaltige Figur.“ Postecoglou beklagte sich zudem, jedes Mal über den aktuellen Stand bei Kane von den Medien befragt zu werden, obwohl er sich mit dem Poker wegen seines Jobs nicht täglich beschäftigen kann. „Für jeden, den das interessiert: Wir planen, das nicht allzu lange so zu machen“, kündigte der Spurs-Coach Konsequenzen an.

Postecoglou: Kane muss keine schnelle Entscheidung treffen

Postecoglou will idealerweise eine schnelle Entscheidung im Wettbieten der Bayern um Kane. Der Fokus auf die Zukunft des Stürmers tue schließlich niemandem gut. „Ich denke, es ist nicht gut für Harry und nicht gut für den Klub, denn – so fokussiert wir auch bleiben wollen – am Ende wiederholt man sich ohnehin immer.“ Den Klub-Verantwortlichen will der Coach aber trotzdem keine Deadline vorgeben, „weil diese nur noch für mehr Druck sorgen würde“.

Schließlich habe Kane noch einen gültigen Vertrag für die kommende Saison. „Es ist nicht so, dass sein Kontrakt am 12. August ausläuft und er eine Entscheidung treffen muss“, so Postecoglou, der im Sinne des Vereins und der Planung für die kommende Saison einfach gern früh Klarheit hätte.

Harry Kane lehnt wohl Vertragsangebot der Spurs ab

Laut einem Bericht der Times vom Donnerstag ist eine Entscheidung im Kane-Poker bereits gefallen. So will der Stürmer seinen Vertrag bei den Spurs auf keinen Fall verlängern. Kane verweigere die Unterschrift unter einem neuen Tottenham-Deal und wolle den Transfer zum FCB, titelte das seriöse Blatt am Donnerstag. Zudem sei die Verhandlungs­position des FC Bayern keineswegs schlecht. Zwar sei, wie auch zuletzt in Deutschland berichtet wurde, ein zweites Angebot des FCB an Tottenham abgelehnt worden – aber ab einer Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Pfund (etwas mehr als 115 Millionen Euro) wäre Tottenham um Präsident Daniel Levy wohl bereit, Kane sofort abzugeben.