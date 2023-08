﻿Die Fußball-Bundesliga – Eine Frage des Geldes: Ist Bayern finanziell übermächtig?

Heribert Bruchhagen kann gut und gern als Orakel bezeichnet werden. Der ehemalige Fußballmanager ahnte schon 2006, wie sich die Bundesliga entwickeln würde. „Die jetzigen Zustände werden immer weiter zementiert“, sagte der damalige Vorstandschef von Eintracht Frankfurt über die Vormachtstellung des FC Bayern München.

Drei Jahre später prognostizierte Bruchhagen: „Von 2010 bis 2020 wird der Meister mindestens achtmal Bayern heißen.“ Und er behielt recht. In den 1990er- und 2000er-Jahren gab es jeweils fünf verschiedene Titelträger, seit 2010 krönte sich nur zweimal nicht der Münchner Klub, sondern Borussia Dortmund (2011 und 2012) zum deutschen Meister.

Anlass für Bruchhagens Vorhersage war die damals gerade neu verhandelte Verteilung der TV-Erlöse. Der erfolgreichste Klub entferne sich uneinholbar, indem er einen immer größer werdenden Teil des Kuchens erhalte, so der Frankfurter Boss. Um das zu verdeutlichen, hilft ein Blick darauf, wie die Fernsehgeldverteilung heute aussieht.

Bayern verdient dreimal so viel an TV-Erlösen wie Heidenheim

Derzeit nimmt die Liga jährlich etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro aus der nationalen und 207 Millionen Euro aus der internationalen TV-Vermarktung ein. Der FC Bayern erhält kommende Saison mehr als 95 Millionen Euro, der BVB aus Dortmund rund 84 Millionen Euro. Die beiden Aufsteiger Darmstadt 98 und 1. FC Heidenheim, letzterer auch Liganeuling, werden 31 respektive 34 Millionen Euro bekommen – also nur ein Drittel im Vergleich zum Rivalen aus München.

„Die jetzigen Zustände werden immer weiter zementiert“, sagte Heribert Bruchhagen, der damalige Vorstandschef von Eintracht Frankfurt, 2006 über die Vormachtstellung des FC Bayern München. © Quelle: picture alliance/dpa

Weitere aktuelle Finanzkennzahlen finden sich im „Wirtschaftsreport 2023″ der Deutschen Fußball Liga (DFL), der Dachorganisation für die 36 deutschen Profiklubs der ersten und der zweiten Liga. Deren Jahresumsatz lag in der Spielzeit 2021/2022 bei 4,48 Milliarden Euro. Die 18 Bundesligisten erwirtschafteten davon 3,61 Milliarden Euro. Der FC Bayern steht mit einem Umsatz von 665 Millionen Euro einsam an der Spitze. Bei der zweitstärksten Finanzkraft Borussia Dortmund sind es 457 Millionen Euro. Am unteren Ende steht Heidenheim; der damalige Zweitligist generierte 36 Millionen Euro.

Der Umsatz allein ist aber nicht einmal der entscheidende Faktor. Noch aussagekräftiger sind die Personalkosten: Spielerkader, Trainer und Mitarbeiter. Der FCB wendete dafür den Finanzkennzahlen zufolge knapp 350 Millionen Euro auf, Dortmund etwa 231 Millionen Euro – und Heidenheim gerade einmal 18,5 Millionen Euro. Oder anders: In München steht 19-mal so viel Geld für Personal zur Verfügung wie im kleinen Städtchen an der Brenz. Beide Orte bieten diese Saison aber Bundesliga-Fußball.

Die wirtschaftliche Unwucht zeigt die nationale Vorherrschaft des Rekordchampions (33 Titel). Sportliche Spannung ist selten geworden. Gerade feierte der FC Bayern seinen elften Titel in Serie.

Kane erhöht die Chance der Langeweile

Nun leistete sich der Branchenprimus von der Säbener Straße für die Rekordsumme von mehr als 100 Millionen Euro – Bonuszahlungen nicht eingerechnet – den englischen Star Harry Kane. Der Rest der Liga beglückwünscht brav die neue Attraktion. Der englische Nationalmannschaftskapitän, der von Tottenham Hotspur aus London kommt, stehe dem Produkt Bundesliga für die Vermarktung gut zu Gesicht, heißt es. Zugleich erhöht er aber die Chance einer weiteren langweiligen Saison mit dem vorzeitigen Meister FC Bayern. Der will mit dem Transfer des Stürmers in der Champions League konkurrenzfähiger werden.

Im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb hängen die Trauben höher, es geht in der Königsklasse des Fußballs um noch mehr – sportlich wie wirtschaftlich. Den letzten Münchner Titel dort gab es in der zwischenzeitlich von der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison 2019/2020. Grundsätzlich läuft der FCB dem Geschehen aber hinterher, das vorrangig von englischen Klubs und dem spanischen Traditionsverein Real Madrid dominiert wird.

Investoren aus aller Welt in der englischen Premier League

Die englische Premier League setzte 2021/2022 umgerechnet etwa 6,4 Milliarden Euro um, also 3 Milliarden mehr als die Bundesliga. Investoren aus aller Welt besitzen die Klubs auf der Insel. Politisch hochumstrittene Engagements der Staatsfonds von Abu Dhabi bei Meister und Champions-League-Sieger Manchester City sowie von Saudi-Arabien bei Newcastle United bringen die Fans keinesfalls auf die Barrikaden. In Deutschland verhindert die 50+1-Regel die Komplettübernahme von Vereinen, mit Ausnahmen wie Wolfsburg und Leverkusen.

Harry Kane war der teuerste Transfer in der Bundesliga. © Quelle: RND Grafik

Eine national enteilte Führungskraft mit Bayern München, die gleichzeitig international abgehängt scheint – auf diesem Spannungsfeld entzündet sich eine Debatte zweier Lager, deren Positionen kaum zusammenzubringen sind. Die wirtschaftliche Lücke zur internationalen Konkurrenz zu schließen ist aussichtslos. „Es ist ein Richtungsstreit mit der Frage, was höher gewichtet werden soll: Das Spannungsmoment Bundesliga und der Wettbewerb im Binnenmarkt oder die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einiger Spitzenklubs“, sagt Andreas Rettig dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der 60-Jährige kennt das deutsche Profigeschäft. Er war Manager bei SC Freiburg, 1. FC Köln, FC Augsburg und FC St. Pauli, lenkte zwischenzeitlich von 2013 bis 2015 als Geschäftsführer die Geschicke der DFL. Danach entwickelte sich Rettig zum bekennenden Kritiker des Systems. Er meint: „Wir müssen nicht der Premier League nachereifern und die umsatzstärkste Liga werden.“

100 Millionen als Zeichen für eine Bundesliga auf Abwegen

Einst regte sich Protest, als mit Roger Van Gool erstmals ein Spieler eine siebenstellige D‑Mark-Summe gekostet hatte. Der Belgier ist 1976 vom FC Brügge nach Köln gewechselt. Nun sind es 100 Millionen Euro für Kane, die unter Kritikern für Empörung sorgen, weil sie als Beweis für eine Bundesliga auf Abwegen gelten, solange sich das nur ein einziger Klub leisten kann.

"Es ist ein Richtungsstreit": Manager Andreas Rettig, ehemaliger Geschäftsführer der DFL. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Stars machen den Wettbewerb attraktiver. Doch das Kulturgut müsse höher als das Hochglanzprodukt Fußball bewertet werden, so Rettig. „Der Bundesliga und der zweiten Liga tut es gut, sich darüber zu definieren, was den deutschen Fußball auszeichnet“, sagt der Ex-Manager. „Die Stadien sind nicht ohne Grund voll.“ Das spreche für Fans, die weiter ihren Klubs die Treue halten.

Die Stadien sind nicht ohne Grund voll. Andreas Rettig, ehemaliger Geschäftsführer der DFL

Zustimmung kommt da aus dem Lager der Puristinnen und Puristen in der Anhängerschaft. „Der deutsche Fußball hat ein gesundes Fundament und funktioniert, solange er die Stadien so füllt, wie es vor allem an traditionsreichen Standorten der Fall ist“, sagt Dario Minden von der Fanorganisation Unsere Kurve dem RND. Als Beispiel nennt Minden den Zweitligisten Hamburger SV, der immer wieder am Aufstieg scheitert. Die Leidensgeschichte des Klubs beinhalte „bittere Enttäuschungen seit Jahren – und trotzdem stehen die Menschen zu ihrem HSV und sorgen für einen Zuschauerschnitt von 53.500 in der letzten Saison“.

FC Bayern füllt die Stadien der Republik

Beim FC Bayern ist die Arena ebenfalls jedes Wochenende ausverkauft. Und ist der Rekordmeister zu Gast, füllt er die Stadien der Republik. Eine Bundesliga ohne Bayern – im hypothetischen Fall einer internationalen Super League von Spitzenvereinen als geschlossene Gesellschaft – könnte zwar für mehr nationale Spannung sorgen. Doch es würde „ganz viel Attraktivität rauben“, gibt Peter Peters im Gespräch mit dem RND zu bedenken. Der ehemalige Finanzvorstand des FC Schalke 04 hat als Funktionär in der DFL mitgewirkt.

Ohne Bayern München wäre der Wert der medialen Vermarktung erheblich beschädigt. Peter Peters, ehemaliger Finanzvorstand des FC Schalke 04

„Ohne Bayern München wäre der Wert der medialen Vermarktung erheblich beschädigt, ich würde sogar von einer zerstörerischen Wirkung sprechen“, sagt Peters. Gleichwohl ist eine andere Option in München auch nicht verhandelbar: die Umverteilung der TV-Gelder zugunsten kleinerer Klubs. Die fordert Rettig seit Jahren, um wieder annähernd einen ausgeglichenen nationalen Wettbewerb zu erzeugen. Wer für die Show sorgt, soll auch profitieren, lautet dagegen die Argumentation in München. Stichwort Harry Kane, der englische Goalgetter, der sich aus der Premier League locken ließ.

Ohne Investoren keine Besserung in Sicht?

Peters, stets ein Gegner Rettigs im schon lange währenden „Richtungsstreit“, zweifelt ohnehin an der Wirksamkeit einer anderen TV-Geld-Verteilung. Sie reduziere „den wirtschaftlichen Vorsprung des FC Bayern München nur unwesentlich“, sagt der 61-Jährige. Solange die Münchner weiterhin regelmäßig an der lukrativen Champions League teilnehmen und die deutsche Konkurrenz ohne Investoren keinen Zugang zu großzügigen Kapitalgebern habe, sei keine Annäherung in Sicht, so seine These.

Sieht wenig Sinn in einer Umverteilung der TV-Gelder: Manager Peter Peters , ehemaliger Finanzvorstand bei Schalke 04 © Quelle: IMAGO/Revierfoto

Die DFL versuchte derweil, höhere Erlöse für die Klubs zu erzielen. Ein Investor sollte an Bord geholt werden, um vor allem die Auslandsvermarktung anzukurbeln. Interessenten waren bereit, über die nächsten 20 Jahre bis zu 2 Milliarden Euro zu investieren. Es kam Ende Mai zur Abstimmung der 36 Vereinsvertreter – der Antrag erreichte nicht die benötigte Zweidrittelmehrheit.

Vielen soll unklar gewesen sein, wie genau das Geld verteilt werde. Befürworter eines Investors wie DFL-Aufsichtsratsboss Hans-Joachim Watzke meinten, die Liga hätte international wettbewerbsfähiger werden können. Gegenstimmen zum Investorendeals, zu denen Rettig gehört, bezweifelten – wie schon im Falle der TV-Gelder – eine sinnvolle Verteilung der neuen Erlöse. „Mehr als die Hälfte des Geldes wäre nicht in die Solidargemeinschaft geflossen. Es wäre eine Mogelpackung gewesen“, sagt er. Am Ende, so Rettig, wären doch wieder nur die bereits gut situierten Klubs Profiteure gewesen.

Wohin geht der Weg der Bundesliga?

Nun gibt es keine zusätzlichen Milliarden, und die Bundesliga ist vor dem Start ihrer 60. Saison mehr denn je auf der Suche nach ihrer Identität. „Erst mal sollte ein Ziel definiert werden und dann die Maßnahmen – nicht umgekehrt“, fordert der ehemalige Funktionär Peters. Die Liga gehe ihren Weg zwar, „nur weiß sie derzeit nicht, wo er hinführt“, sagt er.

Es bleibt das Gefühl, dass kein Verantwortlicher das so recht tut. „Warum machen wir das eigentlich alles?“, fragte vor einigen Monaten etwa Kölns Geschäftsführer Christian Keller. Das Problem: Unter den 18 Erstligisten gibt es verschiedene Antworten. In Darmstadt, Heidenheim und selbst Bochum ist Erstligafußball – bei allem Respekt – ein Privileg. In Frankfurt und Wolfsburg sollte es doch bitte mindestens die internationale Bühne sein. In Dortmund, Leipzig und wohl auch Leverkusen dürfte stets der Nahkampf mit dem Dauerchampion aus München das Ziel sein.