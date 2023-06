Bericht: FC Bayern und Qatar Airways beenden Zusammenarbeit

Bericht über Eindhoven-Wechsel

Transfer offenbar fix: Augsburg lässt Rekordeinkauf Ricardo Pepi ziehen

Der FC Augsburg verkauft Ricardo Pepi offenbar an die PSV Eindhoven. Der US-Nationalspieler spielte bereits in der vergangenen Saison für den FC Groningen und soll jetzt fest in die niederländische Eredivisie wechseln. Der Rekordeinkauf der Fuggerstädter soll einen zweistelligen Millionenbetrag in die Kassen spülen.