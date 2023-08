Bayern-Star Sadio Mané wechselt zu Ronaldo-Klub Al-Nassr

Nach nur rund einem Jahr ist die Liaison zwischen dem FC Bayern und dem bei seiner Präsentation noch als Weltstar gefeierten Sadio Mané wieder beendet. Der senegalesische Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien, wie beide Klubs am Dienstagabend bestätigten. Über die Vertragsmodalitäten beim Klub des fünfmaligen Ballon-d‘Or-Gewinners Cristiano Ronaldo gab es zunächst keine Angaben. Spekulationen zufolge erhalten die Bayern für den Stürmer eine Ablöse in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Zudem kann der deutsche Rekordmeister einen seiner Großverdiener von der Gehaltsliste streichen.

Unter großem Getöse war Mané im vergangenen Sommer vom FC Liverpool nach München gekommen. Die damaligen und nach der vergangenen Saison geschassten Bayern-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic feierten den für 32 Millionen Euro verpflichten Angreifer als „Top-Star“ und versahen ihn bei dessen Präsentation mit zahlreichen Superlativen. Mané konnte die hohen Erwartungen jedoch nicht im Ansatz erfüllen. Zwar traf er in den ersten 14 Bundesliga-Spielen insgesamt sechsmal - doch nach einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen, die auch seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar verhinderte, ging es bergab.

„Durch die lange Ausfallzeit konnte er sich auch beim FC Bayern nicht so einbringen, wie wir alle und er selbst sich das erhofft hatten. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass er ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnt und bei einem anderen Klub einen Neuanfang macht“, wird Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen in der FCB-Mitteilung zitiert: „Wir wünschen ihm für die kommenden Herausforderungen bei Al-Nassr alles Gute und viel Erfolg.“

Sadio Mané: Auseinandersetzung mit Sané als Tiefpunkt der Bayern-Zeit

Bis zum Ende der Spielzeit kam nur noch ein Punktspiel-Tor hinzu, Tiefpunkt war eine kurzzeitige Suspendierung im vergangenen April. Der Maßnahme des Vereins vorausgegangen war ein handfester Streit zwischen Mané und seinem Teamkollegen Leroy Sané im Anschluss an die 0:3-Pleite im Viertelfinale der Champions League bei Manchester City. Spätestens danach schien klar: Das Engagement des Profis in München ist ein Missverständnis.

Trainer Thomas Tuchel hatte bereits zu Beginn der Vorbereitung auf die kommende Saison gesagt: „Er ist hinter den Erwartungen geblieben – denen des Vereins und seinen ganz persönlichen.“ Am Dienstagmittag hatte er dann bereits die Trennung vom Offensivmann angekündigt. Mané, der in München eigentlich noch einen Vertrag bis 2025 besaß, steht nun vor einem Neuanfang in der Wüste.