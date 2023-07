Bayern-Star vor Transfer? Tuchel setzt Mané unter Druck

Finstere Aussichten für Sadio Mané: Der in der vergangenen Saison als Superstartransfer gefeierte Außenstürmer des FC Bayern München muss sich bei einem FCB-Verbleib wohl auf eine triste Spielzeit einstellen. Bei seiner Pressekonferenz zum Trainingsauftakt der Münchner am Tegernsee ließ Trainer Thomas Tuchel keine Zweifel daran aufkommen, dass es der einstige Liverpool-Star schwer haben wird, auf Einsatzzeiten zu kommen. „Die Ausgangslage ist keine leichte für ihn“, sagte Tuchel am Samstag.

Der 31-Jährige habe grundsätzlich „eine unbefriedigende Saison“ hinter sich, urteilte der Coach. „Er ist hinter den Erwartungen geblieben – denen des Vereins und seinen ganz persönlichen.“ Tatsächlich dürften sich die Bayern von Mané mehr versprochen haben, als sie ihn im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet hatten. In 38 Pflichtspieleinsätzen kam der senegalesische Nationalheld auf zwölf Treffer und sechs Torvorlagen. Zum Saisonende fiel er mit einer Boxeinlage gegen seinen eigenen Teamkollegen Leroy Sané in der Bayern-Kabine negativ auf.

FC Bayern plant Saison wohl ohne Sadio Mané

Muss Mané den FC Bayern nun verlassen, um auf Einsatzzeiten zu kommen? Laut eines Berichts des Kicker ist das der Fall. Demnach teilten die Bayern-Entscheider dem Angreifer mit, dass der Verein in der kommenden Saison ohne ihn plant. Mané solle die Münchner auch verlassen, damit die 20 Millionen Euro Gehalt eingespart werden können, die der Angreifer bei den Bayern verdienen soll.

Hoffnung auf Einsätze machte Tuchel Mané am Samstag nicht: „Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn“, so der Coach. „Auf der Position, wo ich ihn am stärksten sehe, sind auch Kingsley Coman, der für uns herausragend wichtig ist, und Serge Gnabry, der wieder zur Form gefunden hat am Ende und viele wichtige Tore geschossen hat.“

Wechselt Sadio Mané vom FC Bayern nach Saudi-Arabien?

Auf Manés Position habe der FCB „im Grunde eine Konstellation, die es sehr schwer macht für Sadio“, erklärte Tuchel weiter und setzte den Spieler so unter Druck. „Wir sind da sehr offen und ehrlich miteinander. Ich kenne seine Meinung, er kennt meine Meinung und die Meinung des Klubs.“

Mané will laut Tuchel bleiben, habe noch einen Vertrag und es sei „selbstverständlich“, dass er während der Vorbereitung zum Team gehört. Allerdings würde der FC Bayern laut Medienberichten seinen Star bei einem entsprechend guten Angebot wohl ziehen lassen. Mané wird mit Klubs aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Das Portal Ariadhiah berichtete kürzlich von Verhandlungen mit Al-Nassr, dem Arbeitgeber von Superstar Cristiano Ronaldo. Dabei sollen die Bayern 30 Millionen Euro als Ablöseforderung aufgerufen haben.