FC Bayern vor Bundesliga-Auftakt in Bremen: „Crazy days“ nicht nur für Kane

Kurz vor seiner Präsentation am vergangenen Sonntag checkte Harry ­Kane im Spiegel noch einmal, ob alles sitzt. Das Hemd, das Sakko, die Frisur, weg mit den Schweißperlen. „Es ist zu heiß hier – wie in Spanien“, meinte der Engländer im Small talk mit Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, der ihn beruhigte: „So heiß ist es hier nicht jeden Tag.“ Aktuell schon. Über 30 Grad, schwül-heiß, gewittrig, und das seit ­Kanes Landung in München vor einer Woche.

„Crazy days“, verrückte Tage, seien es gewesen, so der 30-Jährige – eine „wild experience“, eine spezielle Erfahrung. Vor allem das halbstündige Debüt beim 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig, das sich der gesamte Bayern-Kosmos ganz anders vorgestellt hatte. Nach dem freien Montag begann Kane, sich in schweißtreibenden Trainingseinheiten an der Säbener Straße zu akklimatisieren – an die Hitze, den neuen Chefcoach Thomas Tuchel und die neuen Teamkollegen.

Druck auf Torjägern Kane und Füllkrug

An diesem Freitag (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) eröffnen der SV Werder Bremen und der FC Bayern München mit dem Nord-Süd-Klassiker die 61. Saison der Fußball- Bundesliga. Keine andere Partie gab es in der Ligahistorie so oft (113-mal), aber noch keine mit einem 100-Millionen-Euro-plus-X-Mann wie ­Kane. Der Rekordtransfer steht vor seinem Ligadebüt und soll Bayerns Kummer und Sorgen wegschießen. Münchens spielerisches Fi­as­ko gegen Leipzig, bei dem der verunsicherte Sechser Jo­shua Kimmich im Mittelpunkt der Diskussionen stand, kommentierte etwa Tuchel harsch („Als hätten wir vier Wochen nichts trainiert“).

Ähnlicher Druck wie auf ­Kane lastet auf Werders Mittelstürmer Niclas Füllkrug. Die Führungsfigur ließ am Wochenende verbal Luft ab. Man sei „bekannt doof im Verteidigen und kriegt drei Gegentore ge­gen einen Drittligisten“, zürnte der Nationalspieler nach dem 2:3 im DFB-Pokal bei Viktoria Köln, dem sechsten Bremer Erstrundenaus in den vergangenen 13 Jahren.

Der Neuner, mit 16 Treffern Torschützenkönig der vorigen Saison, ist auf dem Sprung – so oder so. Entweder zu einer Werder-Legende, wenn er seinen Vertrag tatsächlich bis 2026 verlängert und den Grün-Weißen im zweiten Bundesliga-Jahr nach dem Aufstieg zu einer besseren Position als Rang 13 verhilft; oder zu einem Topklub, sollte ein entsprechendes Angebot bis zum Transferschluss am 1. September hereinflattern. „Ich weiß, was ich machen möchte und was nicht“, meinte der gebürtige Hannoveraner dazu knapp.

Werder hofft auf weitere Neuzugänge nach Keita

Nach dem miesen Abschneiden in der Rückrunde (wie Absteiger Hertha BSC lediglich 15 Punkte) droht Werder zu stagnieren. Trainer Ole Werner hofft – wie auch Füllkrug – auf weitere Transfers abgesehen vom verletzten Neuzugang Naby Keita, der als Hoffnungsträger vom FC Liverpool kam. Hier ist die Parallele zu Tuchel, der sich weiterhin einen neuen, defensiv denkenden Sechser und einen Torhüter wünscht, der die Zeit überbrückt, bis Nationaltorwart Manuel Neuer „in den nächsten Wochen“ wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Der flexible Abwehrspieler Benjamin Pavard möchte Bayern noch im August verlassen. Dann müsste Ersatz her. Stückwerk und Baustellen hier und da, an der Weser wie an der Isar.

Bayerns Heilsbringer heißt nun ­Kane. Er sei einer, der im Training vorangeht, der „Spieler besser macht“, schwärmte Tuchel. „Harry erhöht die Chancen massiv, in Bremen zu gewinnen.“ Gut für ­Kane: In der Hansestadt soll es am Freitagabend nicht ganz so heiß werden, bei Anpfiff rund 24 Grad.