Für mehr Spielpraxis: Bayern-Talent Wanner wechselt in die 2. Liga

Top-Talent Paul Wanner zieht es für die kommende Saison per Leihe zur SV Elversberg in die 2. Bundesliga. Das teilten am Freitag, dem letzten Tag des Sommer-Transferfensters, der Zweitliga-Aufsteiger sowie der FC Bayern München mit. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters soll beim saarländischen Zweitligisten mehr Spielpraxis erhalten. Das Leihgeschäft ist bis Sommer 2024 vereinbart worden.

„Für Pauls weitere Entwicklung ist es nun wichtig, kontinuierlich Spielpraxis in einer Profiliga zu bekommen. Aufsteiger Elversberg hat ihm diese Möglichkeit in der 2. Liga geboten. Wir wünschen ihm dort alles Gute“, so Bayerns Nachwuchsleiter Jochen Sauer.

Beim FC Bayern hatte Wanner im Januar 2022 unter Julian Nagelsmann mit 16 Jahren und 15 Tagen sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Damit ist er der aktuell jüngste Debütant in der Münchener Klubhistorie. Insgesamt kommt der Deutsch-Österreicher auf acht Profieinsätze. In der laufenden Saison spielte er bisher dreimal für die Zweitvertretung des FCB in der 3. Liga.

„Ich freue mich auf die Herausforderung bei der SV Elversberg, auf den Verein und die Mannschaft. Ich will mit dem Team eine erfolgreiche Runde spielen, gleichzeitig wird die Zeit hier für mich eine neue Erfahrung, durch die ich mich persönlich weiterentwickeln will“, so Wanner über seinen Wechsel. Elversbergs Sportvorstand Ole Book lobte: „Paul besitzt unbestreitbares Talent, eine starke Technik und große Spielintelligenz. Er wird für unser Team eine Bereicherung sein und unserer Offensive neue Frische verleihen.“

Beim SVE hatte in der Vorsaison mit Nick Woltemade bereits ein anderer DFB-Youngster (Wanner absolvierte bisher 13 Spiele für die U17 und zwei Partien für die U18) auf sich aufmerksam gemacht. Die Leihgabe von Werder Bremen wurde zum Drittliga-Spieler der Saison gekürt und kehrte diesen Sommer an die Weser zurück.