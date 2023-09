Vertrag von Mathys Tel offenbar automatisch verlängert

Mathys Tel ist offenbar länger den FC Bayern München gebunden als bislang angenommen. Wie der Kicker berichtet, habe sich der Vertrag des Sturmtalents automatisch um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Der Franzose war im Sommer 2022 als 17-Jähriger nach München gewechselt und habe damals nur einen Kontrakt bis 2025 unterschreiben dürfen. Mit seinem 18. Geburtstag am 27. April sei es dann zu einer Verlängerung um zwei weitere Jahre gekommen.

In der aktuellen Saison kommt Tel beim Rekordmeister zwar noch nicht über die Reservistenrolle hinaus, konnte in lediglich 54 Bundesliga-Minuten aber bereits zwei Tore und eine Vorlage beisteuern. Zuletzt überzeugte der Youngster auch nach seiner Einwechslung gegen Bayer Leverkusen (eine Vorlage). Ein Sonderlob gab es hinterher von Sportdirektor Christoph Freund, der den Stürmer als „richtig guten und positiven Typen“ beschreibt. Tel nehme seine Rolle an, „will in jedem Training lernen und hat entschieden, sich beim FC Bayern durchzubeißen“.

Das Problem: Im Sturmzentrum der Münchner ist die Konkurrenz mit Superstar Harry Kane riesengroß. Tel kann allerdings auch auf den Flügeln zum Einsatz kommen. Grundsätzlich sei er „auf einem richtig guten Weg, er ist ja noch ein ganz junger Bursch“, sagte Freund. Der Sportdirektor ist „sehr happy, dass er beim FC Bayern ist. Und er ist auch sehr happy, dass er bei uns ist.“

