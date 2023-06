﻿FC Bayern vor dem Neuaufbau mit alten Bekannten: Zurück in die Zukunft?!

Einmal lächeln, bitte – bevor es nach unten geht. Die Tiefgarageneinfahrt für die Mitarbeiter des FC Bayern München ist ein Fest für Fotografen. Denn wer das Tor zu den unterirdischen Parkplätzen öffnen will, muss von der Fahrerseite aus mit einer Fernbedienung den Kontakt auslösen – und klick, sind die Bilder im Kasten. Und so fuhr die neu zusammengestellte Führungscrew, respektive was davon übrig geblieben ist, am Mittwochnachmittag an der Hausnummer 51–57 der Säbener Straße im Münchner Stadtteil Harlaching vor. Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Hainer, der neue Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Ehrenpräsident Uli Hoeneß sowie Karl-Heinz Rummenigge, erst am Dienstagnachmittag in den Aufsichtsrat berufen. Sie lächelten allesamt, einzig Hoeneß blickte ein wenig verkniffen drein. Am offensten blickte Thomas Tuchel in die Kameras. Wohl wissend, dass er, der Chefcoach, nun einer der mächtigsten Trainer in der Geschichte des Vereins werden dürfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Herren setzten sich zusammen, um die Planungen in Sachen Personal für die kommende Saison voranzutreiben. Baustellen gibt es genug. Was passiert mit den Hängepartien um die auf den Weg gebrachten Vertragsverlängerungen von Alphonso Davies und Lucas Hernández? Was wird aus Benjamin Pavard, der spätestens im Sommer 2024 weg möchte? Zieht man bei Joao Cancelo doch noch die Kaufoption, wenn man die Ablöseforderung von Manchester City drücken kann? Fragen über Fragen. Aber wer liefert die Antworten? Denn: Ein neuer Sportdirektor, der auf den entlassenen Sportvorstand Hasan Salihamidzic folgt, konnte noch nicht dingfest gemacht werden. Auch millionenschwere Transfers wie der von Declan Rice oder Dusan Vlahovic müssen vorangetrieben und ausverhandelt werden.

Die Hundeaugen des Uli Hoeneß

In München ist man jedoch immer noch dabei, sich zu sammeln und zu schütteln nach dieser chaotischen Saison mit dem aberwitzigen 34. Spieltag. Als letzte – die Dortmunder würden sagen: perfide – Pointe der Spielzeit holten sich die Bayern doch noch die Meisterschaft. Was ihnen nach dem Saisonverlauf im Grunde peinlich war. Auf das traditionelle Getöse und Herumgealber mit den Weißbierduschen verzichtete man am kompletten Pfingstwochenende. Zu ernst ist die Lage beim Abo-Meister, zu katastrophal die Außen­darstellung des nationalen Vorzeigevereins.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Feier mit den Profis: Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen (rechts), kurz nach seiner Vorstellung. © Quelle: IMAGO/Michaela Merk

Mit dem Comeback von Hoeneß (der nie wirklich weg war) und Rummenigge (im Rückblick war es lediglich eine Auszeit) will Bayern wieder in ruhigere Fahrwasser steuern. Sehr oft konnten die beiden nicht miteinander, aber ohne einander können sie auch nicht. „Wenn einen die treuen Hundeaugen von Uli Hoeneß anschauen, kann man schwer Nein sagen“, gestand Rummenigge am Donnerstag auf der Sportmesse Spobis. Der 67‑Jährige benannte die eigentliche Hürde für seine Rückkehr: „Meine Frau musste ich etwas beruhigen. Aber sie hat trotzdem Verständnis.“ Und gab grünes Licht.

Das Prinzip des Comebacks von Uli und Kalle lautet: Zurück in die Zukunft. Der Tanker FC Bayern, heftig ins Schlingern geraten, wird nun wieder von den Kapitänen gesteuert, die über Jahrzehnte am Ruder waren. Die Ausfahrt mit Oliver Kahn, der sich ab Sommer 2021 als Nachfolger von Vorstandsboss Rummenigge eher als CEO eines Unternehmens gebar, führte in die Sackgasse. Das unrühmliche Ende vom vergangenen Wochenende, als der überraschende und rein sportlich emotionale Gewinn der Meisterschaft (endlich mal positive Nachrichten!) nur Minuten später von der spektakulären Entlassung von Kahn und Salihamidzic zerfetzt wurde, hallt noch nach. Man fühlt sich an Paul Breitner erinnert, der nach dem Meistertitel 1973 erbost ausrief: „Bei diesem Scheißverein kann man nicht mal richtig feiern.“ Ein Verein, frisch dekoriert mit der Meisterschale wie schon in den letzten elf Jahren, lässt jeglichen Glanz und Gloria vermissen, wirkt aschfahl und sammelt die Trümmerteile der Vereinsikone Kahn auf, der nach internen Machtkämpfen vom Sockel gestoßen wurde.

Eine Kommunikationspanne nach der anderen

Rückblende: Der als Heilsbringer auserkorene Mann hatte die Chance, Nein zu sagen, als ihn Salihamidzic am 21. März anrief. „Wenn du keinen Bock hast, leg auf!“, vernahm Tuchel die Worte von Salihamidzic am Handy. Er tat es nicht, sagte kurz darauf zu. Und ist nun mittendrin im Schlamassel, das der 49-Jährige bei seiner Vertragsunterschrift bis 2025 nicht kommen sehen konnte. Ebenso wenig wie Julian Nagelsmann seine Entlassung am 23. März. Stand doch der FC Bayern an der Tabellenspitze und freute sich auf die Viertelfinal­partien in der Champions League und im DFB‑Pokal. Man war auf Triple-Kurs, zumindest theoretisch, rein sportlich haperte es über weite Strecken der Saison gewaltig. Von seinem Rauswurf erfuhr Nagelsmann über die Medien – fertig war Kommunikationsdesaster Nummer eins. Dass ausgerechnet Kahn und Salihamidzic, für diesen stillosen Ablauf hauptverantwortlich, am vergangenen Wochenende ebenfalls Opfer einer hausinternen Infopanne wurden, hat einen ironischen Beigeschmack.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir brauchen Ruhe, nicht die zuletzt herrschende totale Hektik. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern

„Wir brauchen Ruhe, nicht die zuletzt herrschende totale Hektik“, forderte Hoeneß nun. Der 71‑Jährige, der immer noch das Sagen im Verein hat, sprach damit ein Machtwort. Die Zeit der Grabenkämpfe und der offen durch das Herz des Vereins laufenden Frontverläufe soll beendet sein. Die fehlende Chemie zwischen den Führungskräften Kahn und seinem Vorstandsvize Dreesen geriet zu einem intern ausgetragenen Machtkampf, in dem sich Allianzen bildeten, zuletzt solidarisierten sich mehr und mehr Mitarbeiter mit Dreesen, dem Finanzvorstand. Am Ende waren die Differenzen bei den Themen Führung der Belegschaft, Hierarchiebildung sowie in strategischen Fragen nicht mehr zu kitten.

Das Weltunternehmen soll wieder familiärer werden

Und so kommt es, dass das Unternehmen FC Bayern, das dank der über 1000 Mitarbeitenden mehr als 600 Millionen Euro Umsatz generiert, dessen Mitgliederanzahl des e. V. kürzlich die Marke von 300.000 überschritt, nun wieder so geführt wird wie zu alten Zeiten unter Uli und Kalle. Familiärer soll es künftig zugehen, mit persönlichem Austausch auf den Fluren. Ein herzliches „Grüß Gott“ ist mehr wert als das CEO-typische Wording in einem Mailing des „Chief of Staff“ an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kahns rechte Hand, Moritz Mattes, musste nun ebenfalls gehen, die Zukunft von Kaderplaner Marco Neppe, von Salihamidzic als „Zwilling“ bezeichnet, steht auf der Kippe.

Hoeneß sieht sein Lebenswerk gefährdet, daher griff er ins Steuer. Er scheute sich auch nicht vor der für ihn unangenehmen Entscheidung, seinen Ziehsohn Salihamidzic zu entlassen, der über Jahre eine Wandlung durchmachte: vom fleißigen, bissigen Spieler hin zum Markenbotschafter. 2017 als Novize plötzlich Sport­direktor, 2020 dann Sportvorstand. Nie unumstritten, dennoch ein fleißiger, in Transfers positiv-hartnäckiger Arbeiter. Den Daumen bei Kahn zu senken fiel Hoeneß dagegen leichter. „Die große Enttäuschung liegt darin, dass ich gedacht habe, er könnte das Amt qua seiner Persönlichkeit allein ausfüllen, doch er hat sich stattdessen mit seinen Beratern umgeben“, sagte Hoeneß und warf dem ehemaligen Welttorhüter hinterher, dessen Arbeitsweise als Ursache für „die katastrophal schlechte Stimmung“ im Klub und zunehmend fehlende Motivation der Mitarbeiter ausgemacht zu haben. Das Eingeständnis eines Fehlers, Kahn überhaupt installiert zu haben als Erbe von Rummenigge? Nun ja – nein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber warum auch? Der FC Bayern München ist Uli Hoeneß – und Uli Hoeneß war und ist alles beim FC Bayern. Spieler, Manager, Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender. Aktuell trägt er formell den Titel des Ehrenpräsidenten und sitzt im Aufsichtsrat, viel mehr aber sieht er sich als Patron des Vereins, als Mister FC Bayern. Man könnte auch sagen, der Metzgersohn aus Ulm ist der „Godfather“ seines eigenen Gesamtkunstwerkes.

Reibung der beiden Alphatiere erzeugt positive Energie

Zur Legitimation seines Wirkens braucht Hoeneß keinen hierarchischen Posten, sondern Mitarbeiter, die per Definition Entscheidungsträger sind, um Entscheidungen des eigentlichen Bosses mitzutragen. Hainer gilt als Hoeneß-Vertrauter. Dreesen als Wahl von Hoeneß’ Gnaden. Mit Rummenigge lebt die jahrzehntelange Doppel­führung der beiden Alphatiere Uli und Kalle wieder auf, deren unterschiedliches Wesen und wider­sprüchlichen Ansichten den Verein stets unter Dampf hielten. Reibung erzeugt ja auch positive Energie.

Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn sind beim FC Bayern ihre Jobs los. © Quelle: IMAGO/ActionPictures

Wer – abgesehen von Uli Hoeneß – besitzt nun die größte Macht beim FC Bayern? Da ist Hainer (Ex‑Boss von Adidas), der an seiner Aufgabe im Fußball Gefallen gefunden hat, sich bei der Meisterfeier auf dem Rathaus­balkon von den Fans feiern ließ. Da ist Dreesen, der Krisengewinner nach der Auseinandersetzung mit Kahn, der ganz im Hoeneß’schen Sinn erreichen möchte, dass „wir wieder mehr Freude miteinander, Offenheit und Vertrauen zueinander haben“. Der 55‑Jährige ist beliebt bei der Belegschaft, gilt auf dem Posten des Vorstands­bosses als fähige Übergangslösung.

Bis ein neuer Sportdirektor mit den Einstellungskriterien deutschsprachig und mit allen Wassern gewaschen („Ein Profi, der sein Geschäft von A bis Z versteht“, so Hainer) gefunden ist, bekommt Tuchel noch mehr Machtfülle. Als Teammanager englischer Prägung, der auch für Transfers verantwortlich ist, soll er agieren. Unterstützt von Rummenigge, der seine Erfahrung und internationales Netzwerk einbringen soll. Abgesegnet wird jedoch alles von einem Mann: von Big Uli, dem Vereinspatron.