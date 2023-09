Tuchel gibt Torhüter Peretz eine Startelf-Garantie: „Hat sich das verdient“

Preußen Münster ist der erste Gegner des FC Bayern in der neuen Spielzeit des DFB-Pokals. Beim Drittligisten ist der Rekord-Cupsieger in der ersten Runde der klare Favorit. Trainer Thomas Tuchel kündigte auf der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel am Dienstag (20.45 Uhr, ZDF, Sky) mindestens zwei Veränderungen in der Startelf an.

Unter anderem erhält Torhüter und Sommer-Neuzugang Daniel Peretz eine Startelf-Garantie für das Spiel in Münster. Die aktuelle Nummer zwei kam in bisher für ihn vier möglichen Bundesliga-Partie noch auf keinen Einsatz - aktuell vertritt Sven Ulreich die eigentliche Nummer eins Manuel Neuer. „Wenn alles im Training normal läuft, wird Daniel morgen die Möglichkeit bekommen und spielen“, sagte Chef-Coach Tuchel: „Ich bin durch das Ausland gewohnt, dass der zweite Torhüter im Pokal die Möglichkeit bekommt, zu spielen. Das ist wichtig für Daniel. Er verhält sich top. Unser ganzes Torwartteam ist eine super Einheit, die sich gegenseitig pusht. Sven Ulreich macht das aktuell super. Daniel hat sich das verdient, es ist mit ihm und unserem Torwarttrainer besprochen.“

Verzichten müssen die Münchner derweil sicher auf den beim 7:0-Sieg gegen den VfL Bochum in der Anfangsformation stehenden Matthijs de Ligt. Welcher Verteidiger den 24 Jahre alten Niederländer ersetzt, verriet Tuchel nicht. Bei Dayot Upamecano und Minjae Kim müsse man „noch schauen“, ob ein Einsatz gefährdet ist.

Guerreiro zurück im Bayern-Kader

Klar ist aber, dass Tuchel keinen Spieler freiwillig „zu Hause lassen“ wolle. „Das wäre das falsche Signal. Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen. Ich denke mal, dass keiner auf der Wiesn gestern übertrieben hat. Es kann sein, dass wir gar nicht so viel rotieren.“ Zurück im Kader erwartet der Bayern-Coach Raphaël Guerreiro, der nach einem Muskelbündelriss wieder mit dabei ist.