Hoeneß macht Ansage in Kane-Poker: „Dann kriegen wir ihn“

Seit Wochen wird über einen möglichen Wechsel von Stürmer-Superstar Harry Kane zum FC Bayern München spekuliert. Nun hat sich erstmals Ehrenpräsident Uli Hoeneß zum Interesse des Rekordmeisters geäußert – und den Fans mit seinen Aussagen große Hoffnungen auf eine Transfersensation um den Tottenham-Kapitän gemacht.

Hoeneß über Kane-Poker: Dann muss Tottenham „einknicken“

„Er hat ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn“, sagte der Ehrenpräsident der Münchner am Samstagabend bei einem Besuch des Trainingslagers am Tegernsee. Dann werde Tottenham „einknicken“ müssen.

Eine deutliche Ansage, die die Berichte bestätigt, dass sich der FC Bayern mit Kane bereits länger einig sein soll. Zuletzt hieß es immer wieder, dass der Kane-Transfer einzig am Veto von Tottenham-Präsident Daniel Levy scheitert. Bereits zwei Angebote des FCB für den Wunschstürmer (zuletzt eines über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen) soll der Spurs-Boss abgelehnt haben.

Hoeneß: Kane will beim FC Bayern international spielen

Eine Schmerzgrenze für den Transfer des 29-Jährigen nannte Hoeneß nun nicht. Man müsse Tottenham-Boss Daniel Levy ja „erst mal so weit bringen, eine Zahl zu nennen“, sagte Hoeneß. „Er spielt auf Zeit, ist ein ausgebuffter, super Profi. Ich schätze ihn sehr. Auf der anderen Seite sind wir auch nicht Leute, die das seit gestern machen.“ Laut Medienberichten der vergangenen Tage müssten die Bayern für Kane mehr als 100 Millionen Euro aufbringen.

Hoeneß nannte auch einen Grund, warum Kane zu den Bayern wechseln will. Der Engländer „will international spielen“, verriet Hoeneß. Mit Tottenham, das den europäischen Wettbewerb als Tabellenachter der Premier League verpasste, ist das in der kommenden Saison nicht möglich. „Er hat jetzt nochmal die Möglichkeit, zu einem Topklub in Europa zu kommen. Was uns allen gefällt, dass er und auch seine Berater – sein Vater und der Bruder – immer ganz klar zu dem gestanden haben – bis jetzt –, was sie zugesagt haben. Wenn das so bleibt, ist das okay“, wurde der Ehrenpräsident vom Kicker zitiert.