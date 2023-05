﻿Pulverfass FC Bayern: warum der Rekordmeister nicht zur Ruhe kommt

München. Was in der Allianz-Arena bei Siegesserien oft zur Pflichterfüllung gerät, wurde diesmal von den Profis des FC Bayern München bewusst zelebriert: nach Schlusspfiff zur Südkurve. Gemeinsam mit den Fans sangen die Spieler, angeführt von Thomas Müller: „Deutscher Meister wird nur der FCB!“

Allerdings eher trotzig und mehr aus Erleichterung denn aus Überzeugung. Das 2:0 gegen Abstiegskandidat Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga war der erste Erfolg nach vier Pflichtspielen ohne Sieg und bedeutete, dass man die Tabellenspitze zurückerobert hat – mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund. Ein wenig Sonnenschein in München vier Spieltage vor Ende der Saison, da nun die Meisterschale wieder griffbereit scheint? Von wegen! Denn über Verein und Mannschaft liegt bleierne Schwere. Der FC Bayern, im Viertelfinale aus dem DFB-Pokal und der Champions League ausgeschieden, ist weiter auf der Suche nach ...

... der inneren Ruhe:

Am Mittwoch zeigte sich Uli Hoeneß, Vereinspa­tron und Mister FC Bayern, auf dem Trainingsplatz, unterhielt sich gestenreich mit Trainer Thomas Tuchel. Ein Wink mit dem Zaunpfahl für den umstrittenen Vorstandsboss Oliver Kahn. Am 22. Mai tagt der Aufsichtsrat der AG und entscheidet darüber, ob der ehemalige Weltklassetorhüter sowie Sportvorstand Hasan Salihamidzic vorzeitig abberufen werden. Kahn kämpft um seinen Job, sagte auf die Frage, ob er kommende Saison den Verein anführen werde: „Selbstverständlich bin ich noch hier.“

... der Kommunikationsstrategie:

Kahn, dessen businessorientiertes Zukunftsprojekt „FC Bayern ahead“ von den Fans in der Südkurve mit Bannern wie „Familie“, „regional verwurzelt“ oder „mit Hirn und Herz“ konterkariert wurde, meinte: „Ein sehr weiser Trainer hat mal gesagt: Wer beim FC Bayern einen Vertrag unterschreibt, der muss wissen, was er getan hat.“ Aber darf Kahn seinen Vertrag bis 31. Dezember 2024 erfüllen? Es gibt das Gerücht, die Ablösung des ehemaligen Torhüters stehe bereits fest. Dazu sagte Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer: „Glauben Sie mir, wir konzentrieren uns jetzt alle auf das Sportliche.“ Zum wiederholten Male ließ er die Chance verstreichen, Kahn mit einem Bekenntnis den Rücken zu stärken. Doch angesichts des drohenden Machtvakuums stellt sich die Frage: Wer treibt die so wichtige Mittelstürmersuche und weitere Transfers voran?

Steht in der Kritik: Bayern-Boss Oliver Kahn. © Quelle: IMAGO/ActionPictures

... Formstärke und Konstanz wie in der Hinrunde:

Alles wie weggeblasen seit dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Tuchel in der Länderspielpause Ende März. Eine spielerische Weiterentwicklung ist nicht zu erkennen, dafür weiter „Verunsicherung“, so Hainer. Immerhin gelangen im Geduldsspiel gegen die Hertha mal wieder zwei Tore (zuletzt erzielte Bayern am 1. April gegen den BVB mehr als einen Treffer) durch Serge Gnabry und Kingsley Coman. „In so einer Phase geht‘s nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen“, meinte Kahn – eher um kollektive Schadensbegrenzung.

... der Lösung des Problems Müller:

Wie in den beiden Partien gegen Manchester City kam Müller nur für die letzte halbe Stunde, war aber kaum am Spiel beteiligt. Tuchel nannte den Routinier als Joker „superwichtig“ – was mehr auf seine Rolle außerhalb des Platzes zutrifft. „Da sind wir wieder“, rief Müller beim Verlassen der Arena und fügte hinzu: „Wir holen uns das Ding, das könnt ihr ruhig schreiben!“ Leon Goretzka kritisierte die Medien und beklagte, Spieler würden „medial komplett kaputt gemacht“. Es brodelt weiter im baye­rischen Pulverfass.