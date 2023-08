Noch vor dem ersten Pflichtspiel: Warum Laimer seine Trikotnummer wechselt

Wer sich als Fan des FC Bayern bereits ein Trikot mit dem Flock von Konrad Laimer zugelegt hatte, dürfte diese Entscheidung nun womöglich bereuen. Denn wenige Tage, bevor der Österreicher sein erstes Pflichtspiel mit seinem neuen Klub bestreitet, hat der 26-Jährige die Rückennummer auf seinem Trikot gewechselt. Statt wie bislang in der Vorbereitung mit der 24, läuft Laimer ab sofort mit der 27 auf. Das gab der Klub am Dienstagnachmittag offiziell bekannt.

Damit trägt der Mittelfeldspieler nun auch in München seine favorisierte Rückennummer. „Die 27 hatte ich bereits in Salzburg und in Leipzig. Dazu kommt, dass ich am 27. Mai Geburtstag habe“, erklärte Laimer in der Klub-Mitteilung. Wieso hatte er die 27 dann nicht von Beginn an gewählt? Ganz einfach: die Nummer war nicht frei. Es war bis Montag die Trikotnummer von Yann Sommer. Nach dessen Wechsel zu Inter Mailand war Laimers Lieblingsnummer plötzlich frei.

Laimer trägt jetzt die Alaba-Nummer beim FC Bayern

Das Trikot mit der Rückennummer 27 war jahrelang extrem populär bei Fans des FC Bayern, denn von 2009 bis 2021 war es die Nummer von David Alaba, der mit dem Klub unter anderem zehnmal Meister wurde und zweimal die Champions League gewann. Die Erfolge seines Landsmannes sind ein Ansporn für Laimer: „Ich werde die 27 in Ehren halten, es sind große Fußstapfen. Ich bin happy, dass ich diese Nummer habe.“

Erstmals mit der 27 auflaufen könnte Laimer am Samstag - ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig. Die Münchener empfangen den Pokalsieger in der ausverkauften Allianz Arena zum Duell um den Supercup (20.45 Uhr/Sat1) .