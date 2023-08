Warum Verhandlungen mit Tottenham-Chef Levy so schmerzhaft sind

Wer weiß, vielleicht hat sich Daniel Levy den Spruch von Sir Alex Ferguson ausgedruckt, eingerahmt und über seinen Schreibtisch gehängt. Vorstellbar wäre es, denn Levy, Klubchef bei Tottenham Hotspur, ist stolz auf seinen Ruf als härtester Verhandler im Weltfußball. Er dürfte es als ultimatives Kompliment empfunden haben, dass der einstige Manchester-United-Trainer Ferguson mal zu Protokoll gab, mit Levy zu verhandeln sei „so schmerzhaft wie das Einsetzen einer neuen Hüfte“.

Gerade muss der FC Bayern im Werben im Tottenhams Rekord-Torschützen und Überstar Harry Kane feststellen, wie unnachgiebig Levy ist. Der 61 Jahre alte Geschäftsmann, dem ein Drittel von Tottenhams Halter-Gesellschaft Enic gehört, hat seit seinem Antritt bei dem Klub im Jahr 2001 immer wieder unter Beweis gestellt, dass er von seinen Vorstellungen nicht abrückt. Oft hatte er mit dieser Methode Erfolg.

2013 zum Beispiel ließ er Gareth Bale erst zu Real Madrid wechseln, als der spanische Riese die damalige Weltrekord-Summe von mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch legte. 2018 brachte Levy die eigene Anhängerschaft gegen sich auf, weil Tottenham als erster Klub in der Premier-League-Geschichte im Sommer keinen einzigen Spieler kaufte. Dafür konnten die Spurs ein Jahr später den höchsten Gewinn verkünden, den jemals ein Fußball-Verein eingefahren hatte.

Auch Verehrer von Kane ließ Levy in der Vergangenheit abblitzen. 2021 wollte Manchester City den Kapitän der englischen Nationalmannschaft verpflichten, weigerte sich aber, die von Levy angeblich aufgerufenen 150 Millionen Pfund (damals umgerechnet 175 Millionen Euro) zu bieten. Kane musste bleiben, Manchester City verpflichtete ein Jahr später Erling Haaland.

Levy ist ein Mann der Widersprüche. So hart er bei Transfergesprächen ist, so zugewandt kann er seinen Trainern sein. Mauricio Pochettino beschenkte er einst mit einem Bentley und lud ihn in sein Ferienhaus in den französischen Alpen ein. In der Premier League gibt es keinen Klubchef, der sich so aktiv ins Tagesgeschäft einmischt wie Levy, der so einen engen Draht zu seinen leitenden Angestellten pflegt.

Levys Bilanz in Tottenham ist gemischt

Seine Bilanz als Hauptverantwortlicher bei den Spurs ist gemischt. Unter Levy ist der Klub in das modernste Stadion im Weltfußball umgezogen und zu einem regelmäßigen Gast in der Champions League geworden. Was Fans allerdings vor allem interessiert, sind Titel, und in dieser Hinsicht haben die Nordlondoner unter Levy wenig aufzuweisen – nur den Gewinn des Ligapokals 2008. In der Königsklasse blieb dem Verein 2019 im Finale gegen den FC Liverpool der größte Triumph der Klubgeschichte verwehrt.

Aktuell befindet sich der Verein in einer Identitätskrise. Die vergangene Saison war ein Desaster mit zwei Trainerwechseln und dem achten Platz in der Tabelle. In der kommenden Spielzeit ist Tottenham unter dem neuen Coach Ange Postecoglou nicht international vertreten. Für die Fans ist Levy der Schuldige an der Misere. Und genau deshalb könnte es sich für den Klubchef lohnen, dem FC Bayern im Werben im Harry Kane eine Absage zu erteilen.

Harry Kane: Warum ein Rabatt für den FC Bayern ausgeschlossen ist

Natürlich, sollte der Stürmer bleiben und seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wonach es aktuell aussieht, könnte Levy seinen besten Spieler nach dem Ende der Saison ablösefrei verlieren. Andererseits wäre Levy beim Publikum wohl endgültig unten durch, wenn er nach der trüben Vorsaison auch noch die Identifikationsfigur des Klubs verkaufen würde. Sollte er Kane halten, würde er bei den Fans viel Anerkennung und Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Auf einen Preisnachlass sollte der FC Bayern nicht spekulieren.