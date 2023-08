Was Tuchel jetzt von den Bayern-Spielern fordert

Nach dem 4:0-Sieg zum Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen hat sich die Stimmung rund um den FC Bayern trotz des 0:3-Dämpfers im deutschen Supercup gegen RB Leipzig eine Woche zuvor zumindest vorübergehend verbessert. Thomas Tuchel fordert trotz des guten Liga-Starts von seinen Spielern mehr Konstanz: „Wir wollen unbedingt die Aufs und Abs verringern, sowohl im Spiel als auch zwischen den Spielen“, sagte der Bayern-Coach am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Rekordmeisters.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit der Amtsübernahme von Vorgänger Julian Nagelsmann im vergangenen März war der FCB inkonstant und konnte am letzten Spieltag gerade noch so die Meisterschaft retten. „Wir hoffen, dass wir da im positiven Sinne Stabilität reinkriegen und die Ausschläge deutlich geringer werden“, ergänzte der 49-Jährige. Wie stabil die Münchener sind, wird sich am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg zeigen. Auch für den in der Kritik stehenden Joshua Kimmich sei der Sieg gegen Bremen „ein wichtiger Schritt“, gewesen, „aber jetzt müssen wir nachlegen“, gab sich der Mittelfeldspieler kämpferisch.

Nach der Niederlage gegen RB zeigte sich Tuchel im TV-Interview ziemlich ratlos, sagte unteranderem, er „habe keine Lösung“. Mittlerweile scheint er analysiert zu haben, was schief gelaufen war. „Wir haben uns schon erlaubt, kritisch zu sein, aber auch an den Dingen weiterzuarbeiten, von denen wir eigentlich den Eindruck hatten, dass wir da ein ganzes Stück weiter sind und konnten das in Bremen bestätigen.“