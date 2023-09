Noch nicht richtig im Rhythmus: Was Tuchel jetzt von Musiala erwartet

Dass er ein Unterschiedsspieler für den FC Bayern München sein kann, hat Jamal Musiala in seinen jungen Jahren schon oft genug bewiesen. In dieser Saison hat er seinen Rhythmus aber noch nicht zu 100 Prozent gefunden. Grund dafür ist ein Muskelfaserriss zu Beginn der Spielzeit, der ihn immer wieder zu Spielpausen zwingt. Insgesamt kommt er in dieser Saison erst auf 113 Einsatzminuten in der Bundesliga, saß zuletzt gegen den VfL Bochum (7:0) 90 Minuten lang nur auf der Bank.

Nach seinem starken Spiel in der Champions League vor fünf Tagen gegen Manchester United habe Musiala „eine leichte Reaktion“ gezeigt“, erklärte Trainer Thomas Tuchel vor dem Pokalspiel bei Preußen Münster (Dienstag, 20.45 Uhr, ZDF und Sky). Deshalb habe man sich dafür entschieden, „kein Risiko“ einzugehen, so der Bayer-Coach weiter. „Wir hätten ihn für eine halbe Stunde spielen lassen können. Als der Spielstand dann so war, wie er war, haben wir gesagt, wir nehmen jetzt gar kein Risiko und geben ihm einfach noch ein bisschen mehr Zeit.“

Tuchel: „Auch ein Talentkriterium, dass du konstant fit bist“

Ob es gegen Münster wieder für einen Einsatz reichen wird, ließ Tuchel noch offen. Er hat aber eine klare Forderung an seinen Spieler: „Da muss er jetzt auch einfach stabil bleiben und stabil werden, dass er durchgehend zur Verfügung steht.“ Dies sei auch ein „Talentkriterium, dass du konstant fit bist, dass du viel spielen kannst“. Wenn Musiala das schaffe, sei er „jemand, der den Unterschied für uns ausmachen kann“, erklärte der 50-Jährige.

Grundsätzlich habe Tuchel hohe Anforderungen und Ansprüche an seinen Schützling. Eine konkrete Vorgabe, wie viele Tore und Vorlagen er geben müsse, habe man aber „noch nicht ausgemacht“, fügte der Bayern-Trainer an. Für Sportvorstand Christoph Freund steht derweil fest: „Wir werden Jamal in den nächsten Wochen noch intensiv nutzen und brauchen ihn.“