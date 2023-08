Bayern-Trainer verrät: Was Tuchel in dieser Szene zu Kane sagte

Genau so hatte Thomas Tuchel sich den Einstand von Harry Kane vorgestellt. Mit der Vorlage zum 1:0 und dem Tor zum 2:0 hatte der neue Stürmerstar des FC Bayern entscheidenden Anteil am Auftaktsieg in der Bundesliga gegen Werder Bremen (4:0). „Sofort mit einem Assist losgelegt und einen reingeschossen - das kann so weitergehen“, resümierte der Bayern-Trainer zufrieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Torjäger hatte in seinem ersten Bundesliga-Einsatz gleich vollen Einsatz gezeigt, sich nicht geschont. Nachdem er in der Schlussphase dann leichte Beschwerden, vermutlich Krämpfe in den Beinen spürte, nahm Tuchel den 30-Jährigen in der 84. Minute vorsorglich vom Platz – und wartete an der Seitenlinie freudig, um seinen neuen Star in Empfang zu nehmen. Mit strahlenden Augen, aber vor den Mund gehaltener Hand. Offenbar sollte auch ein Lippenleser nicht wissen, was er dem Engländer zu sagen hatte. Doch wie die TV-Zuschauer sehen konnten, brachte er Kane mit seinen Worten zum Lachen.

Wenig später verriet Tuchel dann doch, was er in der Szene gesagt hatte: „Ich hatte noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen“, berichtete gegenüber Sport1 und erklärte: „Als wir mit Chelsea gegen ihn gespielt haben, hat er das Tor gemacht in der Nachspielzeit und hier geht er raus nach 80 Minuten. Das hätten wir uns damals auch gewünscht. Deshalb habe ich ihn gefragt, was los war.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tuchel spielte auf das Premier-League-Duell am zweiten Spieltag der Saison 2022/23 - eines seiner letzten Spiele als Chelsea-Trainer. Chelsea führte im Londoner Derby mit 2:1 bis Kane in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Kopf doch noch der Ausgleich erzielte. Ein Moment, den Tuchel offenbar nicht so schnell vergessen konnte. Mit weiteren Toren für den FC Bayern dürfte der Trainer seinem neuen Star aber sicher schon bald verziehen haben.