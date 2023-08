So sieht Bayern-Keeper Peretz seine Rolle im Duell mit Neuer und Ulreich

Am vergangenen Freitag wurde der Transfer des israelischen Torhüters Daniel Peretz zum FC Bayern München als perfekt vermeldet. Zwei Tage später war der 23-Jährige beim ersten Münchner Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison gegen den FC Augsburg (3:1) bereits im Stadion. Zwar nahm der Schlussmann fürs Erste in zivil einen Platz auf der Tribüne ein, knipste aber bereits fleißig Selfies mit den Fans und zeigte sich bestens angekommen. „Ich bin sehr froh, hier zu sein“, bestätigte Peretz dann auch bei seiner Vorstellungs­pressekonferenz am Montagvormittag. Er schätze den familiären Eindruck, den er kurz nach seiner Ankunft vermittelt bekommen habe. „Jeder möchte helfen und kümmert sich“, so der Keeper.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angesprochen auf seine Rolle im Torwart-Trio um den derzeit verletzten Stammkeeper Manuel Neuer, dessen Rückkehr im Lauf der Hinrunde erwartet wird, sowie Sven Ulreich, gab sich Peretz dann aber schon etwas angriffsfreudiger. „Ich möchte spielen“, so die klare Ansage des Torwart-Zugangs. „Ich will mich beweisen. Ich möchte so gut trainieren wie möglich und dem Trainer zeigen, was ich kann.“ Von den weitaus erfahrenen Torhüter-Kollegen Neuer (37 Jahre) und Ulreich (35) wolle sich Peretz möglichst viel abschauen. „Sie haben viel Erfahrung und spielen seit Jahren auf dem höchsten Level“, so Peretz weiter. „Ich denke, wir können uns gegenseitig pushen.“

Auch auf die Nachfrage, wie er seinen Spielstil beschreibe, antwortete der neue Bayern-Keeper selbstbewusst: „Ich hoffe, Sie werden es sehen“, so der 23-Jährige, der sich selbst als „aktiv und energiegeladen“ beschrieb. „Ich möchte immer helfen, gewinnen und nah an den Verteidigern sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dreesen über Peretz: „Zukunft für den FC Bayern“

Peretz war für eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv nach München gewechselt. Dort wird er nun als „Zukunft für den FC Bayern“ gesehen, wie es Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ausdrückte. Peretz sei ein Schlussmann mit „ganz viel Potenzial“, daran gebe es nicht „den Hauch eines Zweifels“, ergänzte der FCB-Boss. Deshalb habe man den Torhüter auch „mit einem Fünf-Jahres-Vertrag“ ausgestattet. Daran, dass sich der Keeper auf lange Sicht beim Rekordmeister etablieren wird, glaubt Dreesen fest. „Man braucht Leidenschaft, Durchsetzungsvermögen, Energie und Disziplin. Das braucht man, um sich beim FC Bayern durchzusetzen. Diese Eigenschaften haben wir bei Daniel gesehen.“

Die Münchner hatten ihre Strategie in den Torwart-Planungen während des Sommers geändert. Von der Verpflichtung einer neuen Nummer eins waren die FCB-Verantwortlichen abgerückt - auch vor dem Hintergrund des positiven Heilungsverlaufs bei Neuer, der seit Dezember aufgrund eines Unterschenkelbruchs ausfällt. Einen Backup für Ulreich wolle der FCB verpflichten, hieß es. Ob sich der nun dazugeholte Peretz mit dieser Rolle zufrieden gibt, bleibt abzuwarten.