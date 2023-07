Wie Bayern-Zugang Kim beim FCB „ein Leader“ werden möchte

Der FC Bayern München hat einen neuen Abwehr-Hünen. 1,90 Meter misst der am Dienstag offiziell als Zugang vermeldete und am Freitag vorgestellte Min-Jae Kim, der künftig die Defensive des deutschen Rekordmeisters stabilisieren soll. Die verlorenen Kilos während des strapaziösen Militärdienstes in Südkorea sind ihm nicht anzusehen. Der Verteidiger, der seinem Spitznamen „Monster“ auch in der Bundesliga mit Top-Leistungen und Titelgewinnen gerecht werden will, ist auch einige Pfunde leichter eine sehr beeindruckende Erscheinung. Und auch wenn sich der 26-Jährige selbst als „eher scheuen Menschen“ beschreibt, bereitet ihm die Umstellung auf dem Fußballplatz keine Probleme: „Da will ich ein Leader werden und kämpfen.“ Alles geben, lautet sein Motto.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

50 Millionen Euro Ablöse investierte der deutsche Rekordmeister in den äußerst robusten Nachfolger des einstigen 80-Millionen-Rekordeinkaufs Lucas Hernández, der zu Paris Saint-Germain weitergezogen ist und dabei in etwa den Preis für Kim einbrachte. Trainer Thomas Tuchel wollte den „echten Kerl“ unbedingt, eine Ausstiegsklausel von Kim beim SSC Neapel machte den Deal möglich. „Min-Jae hat eine sensationelle Saison gespielt in der Champions League und in der Liga mit Neapel, komplett fehlerfrei auf dem höchsten Niveau“, schwärmte Tuchel. Kim gilt als Verteidiger aus Leidenschaft, das braucht es in München. Mentalität, Siegeswille, Körperlichkeit - das ist wieder gefragt bei den Bayern.

Nach dem Wehrdienst, den er in seinem Heimatland auch als Profi-Sportler absolvieren musste, und den er trotz langen Märschen mit einem 25-Kilo-Rucksack sowie weiterer Strapazen für sich zur Selbstverständlichkeit erklärte, zählt er seit wenigen Tagen zum Bayern-Kader. Und Kim dürfte auf der am Montag beginnenden Asienreise des FC Bayern mit Stationen in Tokio und Singapur nicht nur wegen seines bevorstehenden Testspiel-Debüts gegen Manchester City, Kawasaki Frontale oder den FC Liverpool mit im Fokus stehen, sondern auch als Werbefigur. Zumal neben Kapitän und Nationaltorhüter Manuel Neuer auch der verletzte Thomas Müller den Fernost-Trip nicht mitmachen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Thomas hat gewisse Hüftprobleme. Und wir haben gemeinsam mit den Ärzten entschieden, dass es aus sportlicher Sicht besser ist, wenn Thomas zu Hause bleibt und nicht mit nach Asien reist“, bestätigte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Freitag bei der Vorstellung von Neuzugang Kim. Die Reisestrapazen mit langen Flügen, Zeitumstellung und extremen klimatischen Bedingungen sollen dem 33-Jährigen erspart werden. Der Routinier hatte wegen der Hüftbeschwerden bereits das Trainingslager am Tegernsee nahezu komplett verpasst.

„Natürlich hätte uns Thomas aus Marketing-Sicht und kommerziell auf der Reise gutgetan“, bekannte Dreesen. Aber der Sport stehe im Vordergrund: „Wir wollen einen gesunden Thomas und verzichten deshalb darauf, ihn mitzunehmen.“ Auch Kapitän Neuer wird nach seinem Beinbruch sein Aufbauprogramm in München statt in Asien fortsetzen. „Min-Jae ist ein Spieler, der in Korea heute schon eine Legende ist und gefeiert wird“, bemerkte Dreesen derweil zu Kim: „Umso wertvoller ist er für uns auf der Reise.“

Wer in der Nation der Defensive zum besten Verteidiger gewählt wird, muss sein Handwerk verstehen. FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen über Min-Jae Kim

Kim will in den fünf vereinbarten Vertragsjahren beim FC Bayern mit starken Leistungen und Titelgewinnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das mit der Nummer drei, die Bayern-Legenden wie Paul Breitner, Hansi Pflügler, Bixente Lizarazu oder Lucio trugen. Die Bayern sind überzeugt, dass sich Kim nach seiner rasanten Entwicklung über die Stationen China (Beijing Guoan), Türkei (Fenerbahçe Istanbul) und im vergangenen Jahr Italien in der Bundesliga endgültig zum Weltklasse-Verteidiger entwickeln wird.

„Wer in der Nation der Defensive zum besten Verteidiger gewählt wird, muss sein Handwerk verstehen“, sagte Dreesen. Die Bezeichnung „Monster“ stört Kim dabei nicht, er begreift sie vielmehr als Auszeichnung. „Ich nehme das sehr positiv auf, weil es den Charakteristiken meiner Spielweise entspricht“, sagte er. Von den Bayern-Fans möchte er trotzdem am liebsten bei den Spielen in der Allianz Arena begeisterte und laute „Kim, Kim, Kim“-Rufe hören. In Südkorea sei er in den vergangenen Jahren „ein bisschen berühmter geworden“, sagte Kim bescheiden, „vielleicht wird es nun noch mehr wegen des FC Bayern.“