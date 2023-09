FC Bayern präsentiert Wiesn-Trikot: Spezial-Dress gegen Leverkusen im Einsatz

Der FC Bayern München läuft seit dieser Saison in seinen Heimspielen in weißen Trikots und roten Hosen auf – normalerweise. Passend zum am Samstag startenden Oktoberfest in der bayrischen Landeshauptstadt ändert der FCB aber für einen Bundesliga-Spieltag seinen Look. Als Reminiszenz an die Wiesn, wie das Fest auch genannt wird, treten die Bayern im Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in einem speziellen grünen Trikot an.

FC Bayern: Wiesn-Trikot 2023 zum Oktoberfest in Grün

Das Wiesn-Trikot des FC Bayern im Jahr 2023 ist in einem hellen Grün gehalten und wartet mit einem skizzierten Bergblumen-Muster sowie dem Vereinsemblem der Gründungsurkunde auf der Brust auf – ähnlich wie beim während des Supercups gegen RB Leipzig (0:3) präsentierten Champions-League-Trikot der Münchner. Laut Bayern-Mitteilung sei die Farbe beim Oktoberfest-Trikot „eine Reminiszenz an den Begriff Wiesn“. Auf der Innenseite im Nacken sind ein Edelweiß sowie ein kleiner Schriftzug „Wiesn 2023″ angebracht.

Wiesn-Trikot 2023: Auch Frauen des FC Bayern tragen neues Trikot

Neben den Männern wird auch das Frauen-Team des FC Bayern das Trikot in der Bundesliga am Freitag tragen. Die deutschen Meisterinnen eröffnen die Saison beim SC Freiburg (18.15 Uhr, ZDF, DAZN und MagentaSport).

Die DFL erlaubt pro Saison in der Bundesliga ein Sondertrikot pro Verein. So sind der 1. FC Köln und Mainz 05 mittlerweile für ihre Karneval- und Fastnachts-Kreationen bekannt, genau wie der FC Bayern für sein Wiesn-Trikot zum Oktoberfest, das im vergangenen Jahr noch in Bordeauxrot gehalten war.

FC Bayern: Wiesn-Trikot 2023 ab sofort erhältlich

Das neue Trikot des FC Bayern, das vom Ausrüster Adidas produziert wurde, ist ab sofort im Online-Shop der Münchner zu kaufen. Wer demnächst zuhause wie Harry Kane und Co. am Freitag gegen Leverkusen auflaufen will, muss dafür tief in die Tasche greifen. Der Wiesn-Dress ist ab 99,95 Euro zu haben.