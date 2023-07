Bayern erwägt offenbar Tel-Leihe: Mehre Bundesliga-Klubs interessiert

Ein möglicher Transfer von Harry Kane zum FC Bayern wäre für die Einsatzchancen von Mathys Tel nicht unbedingt das hilfreichste Szenario. Der Nachwuchsstürmer wäre in dem Fall hinter dem Engländer und Eric Maxim Choupo-Moting nur noch Stürmer Nummer drei. Die nötigen Spielminuten für die Entwicklung zu einem vollwertigen Profi wären dem 18-Jährigen in München dann nicht zu garantieren. Deshalb denkt der Klub laut Kicker darüber nach, den Franzosen zu verleihen - innerhalb der Bundesliga.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere Klubs aus dem deutschen Oberhaus würden demnach in Betracht ziehen, Tel in der kommenden Saison in ihren Kader aufzunehmen. Konkret genannt wird in dem Bericht allerdings nur Werder Bremen als mögliches Ziel für den Angreifer. Dort würde er allerdings wohl auch nur dann Aussicht auf die nötigen Einsatzzeiten haben, wenn Torschützenkönig Niclas Füllkrug den Klub in der laufenden Transferperiode tatsächlich noch verlässt.

Mathys Tel will sich beim FC Bayern durchsetzen

Vor der abgelaufenen Spielzeit ließen sich die Münchener die Verpflichtung des damals noch 17-Jährigen 20 Millionen Euro Ablöse kosten. Tel kam in seiner ersten Saison auf 600 Minuten verteilt auf 28 Einsätze für die Bayern-Profis. Dabei erzielte er sechs Tore.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tel selbst hatte über seinen Berater wissen lassen, dass er keine Leihe anstrebt, sondern sich beim FC Bayern dem Konkurrenzkampf stellen wolle. Es sei „ganz klar, das Mathys beim FC Bayern bleibt“, hatte Gadiri Camara gegenüber Sport Bild gesagt und begründet: „Wenn man ein Spitzenspieler sein will, muss man in einem Spitzenverein kämpfen. Mathys möchte auf jeden Fall einer der Besten sein. Dafür ist er an der richtigen Adresse.“ Trainer Thomas Tuchel hatte derweil bereits im April über eine Leihe von Tel sinniert, aber auch angedeutet, dass eine Entscheidung darüber erst „ganz spät“ in der Vorbereitung getroffen würde: „Ende August, nicht vorher.“ Tels Vertrag in München läuft bis 2025.