Bayern-Vorstoß bei Neapel-Verteidiger: Erstes Treffen mit Kim-Beratern

Unter der Woche wurde das Interesse des FC Bayern an Min-Jae Kim bekannt. Laut Sky hatte der deutsche Rekordmeister sich bei dem italienischen Klub nach dem südkoreanischen Nationalspielers erkundigt.

Da der 26-Jährige, der eine Alternative zu dem wechselwilligen Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez wäre, dem Vernehmen nach per Ausstiegsklausel zu haben wäre und die SSC Neapel somit gar nicht am Verhandlungstisch sitzen müsste, haben die Münchener nun offenbar in einem ersten Treffen mit Kims Beratern ihr Interesse hinterlegt. Das berichtet der Kicker am Samstag und schreibt von einem „sehr positiven“ Verlauf der Gespräche.

Im Bereich von 50 Millionen Euro soll die festgeschriebene Ablösesumme für den Innenverteidiger bertragen. Kim war eine tragende Säule in der Defensive auf dem Weg zu Neapels erster Meisterschaft seit 1990. In 35 von 38 Liga-Spielen stand er in der Startelf. Bbei der WM in Katar gelang ihm mit Südkorea der Einzug ins Achtelfinale.