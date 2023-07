Bayern-Update zu Transfers: So ist der Stand bei Kim und Walker

Kostenfrei bis 16:45 Uhr lesen

Zwei Fälle in einer Woche

Grillkohle oder Akku? Feuer in Müllwagen in Lütjenburg und Schönberg

Gleich zweimal in einer Woche brannte es in Müllfahrzeugen im Kreis Plön. Das schnelle Reagieren der Besatzung und der Feuerwehren in Schönberg und Lütjenburg verhinderte, dass es zu Schäden kam. Die Abfallwirtschaft bittet die Bevölkerung, bestimmte Dinge nicht in die Mülltonne zu werfen.