Stuttgart verdoppelt offenbar Angebot für Nübel

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Motorschaden

So geht es mit dem kaputten Kreuzfahrer „Carnival Pride“ in Kiel weiter

Das Kreuzfahrtschiff „Carnival Pride“ liegt mit Motorschaden in Kiel fest. Die Kreuzfahrt wird in Kiel beendet, für die Passagiere hat das Folgen bei ihrer Rückreise. So geht es jetzt weiter.