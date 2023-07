Bericht: FC Bayern hat neuen Torwart im Visier

Live-Musik in Kiel

Bootshafensommer ist gestartet: Das erwartet Besucher am Sonnabend

Mit dem Shanty Chor Förde und dem Singer/Songwriter Brendan Lewes startete am Freitagnachmittag der Bootshafensommer in der Kieler Innenstadt. Am Sonnabend erwartet die Besucher ein Programm aus Sport und Live-Musik.