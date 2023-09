Bayern-Boss Hainer gibt Einblick in geplatzten Palhinha-Transfer

Der FC Bayern musste für seinen verpatzten Deadline-Day Spott und Kritik gefallen lassen. Die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers Joao Palhinha vom FC Fulham hatte bis Ende der Wechselfrist am Freitag nicht geklappt. Klub-Präsident Hainer erklärte nun im „Doppelpass“ bei Sport1, weswegen man nicht früher aktiv geworden war.

„Benjamin Pavard hat uns klargemacht, dass er weg will - nicht vom FC Bayern, aber er wollte aus Deutschland raus, aus welchen Gründen auch immer. Als dann am letzten Wochenende klar war, dass er nicht bei uns bleibt, haben wir am Dienstag in meinem Büro zwei Stunden zusammengesessen. Thomas Tuchel, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen und meine Wenigkeit. Wir haben diskutiert und uns ganz klar auf einen Sechser, auf Palhinha festgelegt“, berichtete Hainer.

„Zunächst lief auch alles glatt. „Innerhalb von 24 Stunden hatte Jan Dreesen zusammen mit Marco Neppe sowohl mit dem Spieler als auch mit dem Klub eine Einigung. Das war eine unglaublich tolle Leistung innerhalb kurzer Zeit“, so der Klub-Boss. Doch dann lief die Zeit davon. Hainer weiter: „Allerdings - und das muss man fairerweise auch dazu sagen - hat der FC Fulham immer gesagt: Wir machen das nur, wenn wir einen gleichwertigen Ersatz finden. Und die haben gesucht bis zur letzten Minute, aber es hat leider nicht geklappt.“

Dass der angestrebte Transfer am Ende nicht über die Bühne ging, obwohl der Portugiese bereits in München war, bezeichnete Hainer als „schade“ und gab zu: „Wir hätten ihn gerne gehabt.“ Dennoch machte der Bayern-Boss klar: „Ich kann Ihnen eines versichern. Wir haben trotzdem einen erstklassigen Kader, wir haben erstklassige Spieler bei uns und man hat es in den ersten drei Spielen der Bundesliga gesehen, dass die Mannschaft eine Menge Potenzial und eine Menge Möglichkeiten hat.“