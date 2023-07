Bericht: Inter Mailand will Sommer-Ausstiegsklausel ziehen

Endet das Kapitel von Yann Sommer beim FC Bayern München nach nur einem halben Jahr? Seit Wochen wird der Torhüter des deutschen Rekordmeisters mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Als größter Interessent gilt Inter Mailand. Und: Der italienische Spitzenklub forciert nun offenbar die Bemühungen um den Schweizer Nationalkeeper. Einem Kicker-Bericht zufolge sollen die Nerazzurri bereit sein, die im Sommer-Vertrag verankerte Kaufoption zu ziehen. Demnach könne der 34-Jährige die Münchner für eine Ablöse in Höhe von acht Millionen verlassen. Entsprechende Gespräche sollen folgen.

Sommer war im Winter von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer an die Isar gewechselt. Vieles deutete zuletzt auf einen Abschied des 34-Jährigen hin. Vor allem, weil Manuel Neuer zur neuen Saison wieder die Nummer eins im Münchner Tor sein will. Ist Neuer fit, hat Sommer nur wenig Perspektive auf Spielzeit. Und mit der Reservistenrolle dürfte sich der Schweizer gerade mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr nicht zufriedengeben.

Sommers Vertrag in München ist aktuell noch bis 2025 gültig. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte zuletzt jedoch die Option bestätigt, dass der Schlussmann frühzeitig aus seinem Kontrakt aussteigen könnte. „Wie Sie wissen, hat er eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte. Es wird darauf ankommen, wie man mit ihm umgeht“, sagte Hoeneß.

FC Bayern: Auch Alexander Nübel vor dem Absprung?

Die Münchner dürften bei einem Sommer-Wechsel noch einmal auf dem Transfermarkt gefordert sein. Denn: Auch Leih-Rückkehrer Alexander Nübel darf den Verein verlassen. Der 26-Jährige wird mit einem Engagement beim VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Neben Sommer und Nübel gäbe der Kader des deutschen Rekordmeisters dann in Sven Ulreich nur noch eine Neuer-Alternative her.