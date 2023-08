Yann Sommer verlässt FC Bayern und wechselt nach Italien

Die Zukunft von Torwart Yann Sommer liegt in der italienischen Serie A. Nach nur knapp sieben Monaten in München wechselt der Schweizer Nationalkeeper vom FC Bayern zu Inter Mailand. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Montag mit, nahezu zeitgleich bestätigte auch Inter den Transfer. Die Ablösesumme beträgt Medienberichten zufolge rund sechs Millionen Euro. Sommers Vertrag soll bis 2026 gültig sein.

Sommer war in der vergangenen Winterpause nach langen Verhandlungen für acht Millionen Euro plus Boni von Borussia Mönchengladbach zum FCB gewechselt. Dort ersetzte er Kapitän und Stammkeeper Manuel Neuer, der sich bei einer privaten Skitour einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte und bis heute an seinem Comeback arbeitet. Dieses soll allerdings in den kommenden Wochen erfolgen, womit Sommer ins zweite Glied beim deutschen Rekordmeister hätte rücken müssen. Ein Szenario, das für den eigentlich bis 2025 an den Klub gebundenen Routinier nicht in Frage kam - zumal er sich für eine Teilnahme an der EM 2024 empfehlen möchte. Bei Inter tritt er nun die Nachfolge des zu Manchester United gewechselten Andre Onana an.

Torwart-Frage beim FC Bayern unklar

Wie es bei den Bayern auf der Torwart-Position weitergeht, ist offen. Klar ist nur, dass Neuer nach seiner Genesung wieder die unumstrittene Nummer eins werden soll. Als Vertreter des 37-Jährigen steht jetzt allerdings nur noch Sven Ulreich im Kader. Vor Sommer hatten die Münchner den bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten an die AS Monaco ausgeliehen Alexander Nübel an den VfB Stuttgart abgegeben. Folglich sucht der FCB wohl noch nach einer weiteren Alternative für den Posten zwischen den Pfosten. Als Kandidaten gelten der nach seinem Abschied von Manchester United vereinslose David de Gea und dessen spanischer Landsmann David Raya (FC Brentford).