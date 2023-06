Mindestlohn-Ärger beim FC Bayern: Zoll fordert hohe Nachzahlung - Klub reagiert

Der FC Bayern München hat zwischen November 2016 und November 2021 gegen das Mindestlohngesetz verstoßen. Wie das Hauptzollamts München am Donnerstagmorgen bekanntgab, habe der deutsche Rekordmeister gemäß der Ermittlungsergebnisse Arbeitskräfte auf 450 Euro Basis beschäftigt und entlohnt, obwohl deren tatsächlicher Beschäftigungsumfang deutlich höher war. „Das Hauptzollamt München hat gegen den Münchner Fußballverein einen Einziehungsbescheid in Höhe von rund 200.000 Euro erlassen“, wird Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München, in einer Mitteilung zitiert. Des Weiteren werden nach Angaben der Behörde die hinterzogenen Sozialversicherungsbeiträge und Säumniszuschläge in Höhe von rund 45.500 Euro nachgefordert.

Der Verein reagierte auf die Vorgänge. „Die FC Bayern München AG kooperierte von Anfang an vollumfänglich mit den Behörden, speziell mit dem zuständigen Hauptzollamt München. Bereits im Herbst 2020, und damit mehr als ein Jahr vor der Eröffnung der jetzt abgeschlossenen Untersuchung, hatte der FC Bayern am Campus strukturelle Vorkehrungen getroffen, um Mindestlohnunterschreitungen in Zukunft zu vermeiden“, schreibt der Klub in einer Mitteilung: „Hierzu gehören etwa die Anpassungen der Stundenlöhne, entsprechende umfassende Handlungsanweisungen an die jeweils Verantwortlichen, sowie die Einführung eines engmaschigen Monitorings zur Beibehaltung der strukturellen Vorkehrungen.“

FC Bayern: „Es lag nie in der Absicht, Lohn vorzuenthalten“

Im Rahmes eines Ermittlungsverfahrens hat sich nach Angaben des Hauptzollamts München herausgestellt, dass im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern nicht der Mindestlohnt gezahlt worden sei. Zudem sei der Klub seinen Aufzeichnungsverpflichtungen hinsichtlich der geleisteten Arbeitsstunden nicht beziehungsweise nicht richtig und vollständig nachgekommen. „Zwischen den Arbeitnehmern und den Verfahrensbeteiligten wurden schriftliche Arbeitsverträge geschlossen, in welchen unter anderem auch der vertragliche Umfang geregelt war“, heißt es in der Mitteilung des Hauptzollamts.

Der FC Bayern teilte am Donnerstagmorgen mit, dass es seit Juli 2021 in der Nachwuchsabteilung keine geringfügigen Beschäftigten mehr gebe. „Eine arbeitsrechtliche Compliance-Prüfung sämtlicher Arbeitsverhältnisse der FC Bayern München AG durch eine unabhängige Kanzlei fand im Mai 2022 statt. Es lag nie in der Absicht der FC Bayern München AG, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berechtigten Lohn vorzuenthalten“, teilt der deutsche Rekordmeister mit. Das Mindestlohnverfahren ist damit laut FCB abgeschlossen: „Im Ergebnis wird die FC Bayern München AG die rechnerisch ermittelten Unterschreitungen an die Bundeskasse entrichten.“