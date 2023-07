Berichte: FC Bayern gibt zweites Angebot für Kane ab

Gibt Tottenham Hotspur jetzt nach? Knapp zwei Wochen nach dem ersten Versuch hat der FC Bayern laut übereinstimmender Berichte von Sky und The Athletic nun ein zweites Angebot für einen Transfer von Harry Kane abgegeben. Mit der ersten Offerte in Höhe von umgerechnet 70 Millionen Euro war der Rekordmeister Ende Juni abgeblitzt – nun der FCB dem Bericht zufolge 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geboten haben, um Top-Stürmer Kane von Tottenham loszueisen.

Klar ist: Der Transfer des englischen Nationalspielers hat weiter oberste Priorität beim bayerischen Bundesligisten. Kane hat bei den Spurs noch Vertrag bis nächsten Sommer. Der Sport Bild zufolge hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel jüngst Kane auch in London besucht, um ihn persönlich von einem Wechsel an die Isar zu überzeugen. Zwischen dem Spurs-Kapitän und den Münchenern soll auch grundsätzlich Einigung bestehen.

Spurs mit Vertragsangebot an Kane

Der Wechsel hängt damit weiterhin am Okay von Spurs-Boss Daniel Levy, der sich zuletzt wohl hart gab. Die Londoner sollen sich zuletzt quer gestellt und Kane für nicht verkäuflich erklärt haben. Außerdem habe Tottenham laut Guardian versucht, Kane mit einem verbesserten Vertragsangebot vom langfristigen Verbleib bei den Nordlondonern zu überzeugen. Der Poker könnte sich also noch hinziehen, der Ball liegt nach dem Bayern-Angebot aber wohl erst einmal wieder bei den Spurs.

Ein weiteres Transferziel in England sehen die Münchener indes wohl zunehmend skeptisch: Kyle Walker scheint Top-Kandidat für die Rechtsverteidiger-Position zu sein. Doch wie der Kicker nun berichtet, sieht man die Chancen inzwischen nicht allzu optimistisch. Demnach glaube man, dass Walker das Bayern-Interesse womöglich nur genutzt habe, um bei Champions-League-Sieger Manchester City eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags zu erwirken. Sollte der Transfer platzen, würde man sich dem Bericht zufolge nach einer Alternative umsehen.